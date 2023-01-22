https://sputniknews.com.tr/20230122/kocaelide-bir-evde-patlama-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ambulans-sevk-edildi-1066049575.html

Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır 5 yaralı

Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır 5 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz borusundan kaynaklandığı belirtildi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T21:24+0300

2023-01-22T21:24+0300

2023-01-22T22:24+0300

kocaeli

patlama

türkiye

gölcük

ev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066050423_0:498:738:913_1920x0_80_0_0_9d158ae57e9e8861368cf98516fcbd7c.jpg

Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

kocaeli

türkiye

gölcük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, patlama, gölcük, ev