https://sputniknews.com.tr/20230122/kocaelide-bir-evde-patlama-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ambulans-sevk-edildi-1066049575.html
Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır 5 yaralı
Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır 5 yaralı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz borusundan kaynaklandığı belirtildi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T21:24+0300
2023-01-22T21:24+0300
2023-01-22T22:24+0300
kocaeli
patlama
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gölcük
ev
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Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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kocaeli, patlama, gölcük, ev
kocaeli, patlama, gölcük, ev
Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır 5 yaralı
21:24 22.01.2023 (güncellendi: 22:24 22.01.2023) Abone ol
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz borusundan kaynaklandığı belirtildi.
Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.