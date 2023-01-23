https://sputniknews.com.tr/20230123/sabah-basyazari-barlas-davosta-dunyanin-gelecegi-eskortlara-emanet-1066060661.html

Sabah başyazarı Barlas: Davos’ta dünyanın geleceği eskortlara emanet

Sabah başyazarı Barlas: Davos’ta dünyanın geleceği eskortlara emanet

Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kim bilir Davos'ta yapılan konuşmaların... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T11:15+0300

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türkiye

mehmet barlas

eskort

davos

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kim bilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir.” düşüncesini dile getirdi.Barlas yazısında, “Son Davos toplantısına ekonomi, iklim değişikliği ve kıtlık değil "Salome Balthus" lakaplı bir eskort kadın damgasını vurdu. Gerçek adı 'Klara Johanna Lakomy' olan 39 yaşındaki bu eskort kadın Alman Bild gazetesine konuşmuş. Gazete, dünyaca ünlü isimlerle birlikte olan bu eskortun 4 günde kazandığı dudak uçuklatan parayı ön plana çıkarmış. Ben ise bir cümlesine çok takıldım. Lakome, ‘Çok önemli insanlarla zaman geçirdim ve onlar kamuoyuna yapacakları açıklamaları söylemeden önce hepsini biliyordum. İsviçre'deki günlerim çok ilginçti’ diyor. Anlayacağınız dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kimbilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir. Eskortlardan ifşaatler gelmiş ama Davos'taki küresel sermayenin aktörlerinden hala ses yok. Belki de "Davos'ta yaşanan Davos'ta kalır" diye düşünüyorlardır kimbilir…” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/dunya-ekonomi-forumunun-duzenlendigi-davosta-eskort-randevulari-doldu-1065828447.html

türkiye

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mehmet barlas, eskort, davos