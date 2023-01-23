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https://sputniknews.com.tr/20230123/sabah-basyazari-barlas-davosta-dunyanin-gelecegi-eskortlara-emanet-1066060661.html
Sabah başyazarı Barlas: Davos’ta dünyanın geleceği eskortlara emanet
Sabah başyazarı Barlas: Davos’ta dünyanın geleceği eskortlara emanet
Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kim bilir Davos'ta yapılan konuşmaların... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:15+0300
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türkiye
mehmet barlas
eskort
davos
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kim bilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir.” düşüncesini dile getirdi.Barlas yazısında, “Son Davos toplantısına ekonomi, iklim değişikliği ve kıtlık değil "Salome Balthus" lakaplı bir eskort kadın damgasını vurdu. Gerçek adı 'Klara Johanna Lakomy' olan 39 yaşındaki bu eskort kadın Alman Bild gazetesine konuşmuş. Gazete, dünyaca ünlü isimlerle birlikte olan bu eskortun 4 günde kazandığı dudak uçuklatan parayı ön plana çıkarmış. Ben ise bir cümlesine çok takıldım. Lakome, ‘Çok önemli insanlarla zaman geçirdim ve onlar kamuoyuna yapacakları açıklamaları söylemeden önce hepsini biliyordum. İsviçre'deki günlerim çok ilginçti’ diyor. Anlayacağınız dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kimbilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir. Eskortlardan ifşaatler gelmiş ama Davos'taki küresel sermayenin aktörlerinden hala ses yok. Belki de "Davos'ta yaşanan Davos'ta kalır" diye düşünüyorlardır kimbilir…” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/dunya-ekonomi-forumunun-duzenlendigi-davosta-eskort-randevulari-doldu-1065828447.html
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mehmet barlas, eskort, davos
mehmet barlas, eskort, davos

Sabah başyazarı Barlas: Davos’ta dünyanın geleceği eskortlara emanet

11:15 23.01.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kim bilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir.” düşüncesini dile getirdi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas,Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kim bilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir.” düşüncesini dile getirdi.
Barlas yazısında, “Son Davos toplantısına ekonomi, iklim değişikliği ve kıtlık değil "Salome Balthus" lakaplı bir eskort kadın damgasını vurdu. Gerçek adı 'Klara Johanna Lakomy' olan 39 yaşındaki bu eskort kadın Alman Bild gazetesine konuşmuş. Gazete, dünyaca ünlü isimlerle birlikte olan bu eskortun 4 günde kazandığı dudak uçuklatan parayı ön plana çıkarmış. Ben ise bir cümlesine çok takıldım. Lakome, ‘Çok önemli insanlarla zaman geçirdim ve onlar kamuoyuna yapacakları açıklamaları söylemeden önce hepsini biliyordum. İsviçre'deki günlerim çok ilginçti’ diyor. Anlayacağınız dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Kimbilir Davos'ta yapılan konuşmaların bazıları eskortların kaleminden çıkmış bile olabilir. Eskortlardan ifşaatler gelmiş ama Davos'taki küresel sermayenin aktörlerinden hala ses yok. Belki de "Davos'ta yaşanan Davos'ta kalır" diye düşünüyorlardır kimbilir…” ifadesini kullandı.
Seks, eskort - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
DÜNYA
Dünya Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta eskort randevuları doldu
17 Ocak, 12:43
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