https://sputniknews.com.tr/20230117/dunya-ekonomi-forumunun-duzenlendigi-davosta-eskort-randevulari-doldu-1065828447.html

Dünya Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta eskort randevuları doldu

Dünya Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta eskort randevuları doldu

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomi Forumu her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenleniyor. Avusturya medyası, dün başlayan... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T12:43+0300

2023-01-17T12:43+0300

2023-01-17T12:46+0300

dünya

davos

davos zirvesi

isviçre

dünya ekonomi forumu

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

eskort

seks işçiliği

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Avusturya medyası, 16-20 Ocak tarihlerinde Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na ilişkin haberlerinde dikkat çeken iddialara yer verdi. Dünya Ekonomi Forumu etkinliklerinde engin erkeklerden kadın katılımcılara yönelik cinsel saldırıların oldukça yaygın olduğunu belirten Avusturya medyası, kadınların etkinliklere tek başlarına katılmaması yönünde uyarıldıklarını aktardı.Dünya liderleri, uluslararası şirketlerin yöneticileri ve etkili ekonomistlerin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta bulunan eskort ajanslarında tüm randevuların dolduğunu bildiren Express, söz konusu ajansların birinden edindiği mesajı yayınladı.Express'in yayınladığı mektupta Sensuallounge Escort isimli ajans, 'Dünya Ekonomik Forumu düzenlendiği sırada mümkün olan en iyi bakım ve refakati' edinmek isteyenlere, 'en iyi kadın ve erkek seçkisini önceden rezerve etme' çağrısında bulunuyor.Adı açıklanmayan eskort ajansı temsilcisi hem kadın hem de erkek çalışanlarının randevularının şimdiden dolduğunu söylerken, Sensuallounge ajansı Davos süresince çalışanlarının bir gece için 2 bin 350 euroya çalışacağını aktardı.'Tüm cinsel eğilimlere hizmet sunma' vaadi'Tüm cinsel yönelimlere hizmet sunduğunu' belirten eskort ajansı, nakit ödeme kabul etmezken, yalnızca önde gelen kredi kartları ya da PayPal üzerinden ödeme kabul ettiğinin altını çizdi.İsviçre'deki seks işçileri için Davos Zirvesi tarihlerinin yoğun bir dönem olduğunu açıklayan Express gazetesi, eskort hizmetleri için hazırlanan çevrimiçi randevu sistemlerinin tamamının dolduğunu bildirdi.30 bin kişilik etkinliklerDünya Ekonomi Forumu bu yıl 2 bin 500'e yakın akreditasyonlu katılımcıya davetiye gönderirken, 'Davos'un karanlık yüzünü' yansıtan etkinliklikler kapsamında 30 bin kişinin akşam yemekleri, partiler ve seks randevularının gerçekleştiği Davos'taki kayak merkezinde bir araya geleceği belirtildi.'Davos'un karanlık yüzü': Kadınlara 'hava karardıktan sonra dışarı çıkmayın' uyarısıDaha önce de pek çok kez dünya basınının dikkat çektiği 'Davos'un karanlık yüzü', 2020'de Times gazetesinin yayınladığı haberde kadınlara yönelik 'rutin cinsel saldırılarla' gündeme gelmişti. Etkinlik bu nedenle 'kadın katılımcıların hava karardıktan sonra dışarıya tek başlarına çıkmaması gerektiği' yönündeki bir uyarıyla başlamış, katılımcılardan biri ise bu durumu "Çünkü önemli bir CEO tarafından başınıza bir şey gelirse, insanlar kime inanacak? Size mi yoksa o CEO'lara mı?" şeklinde açıklamıştı.İsviçre ordusu 5 bin güvenlik personeli görevlendirdiDavos'taki seks işçiliği ve cinsel saldırılar gündem olsa da milyonerleri işçi sınıfından korumak daha öncelikli görülüyor. Zira İsviçre ordusu Forum katılımcılarını korumak için bölgeye 5 bin güvenlik personelinin gönderilmesini onayladı.Bu yıl 'Bölünmüş bir Dünyada İşbirliği' temasıyla gerçekleşen zirveye katılan milyonerler, iklim değişikliği konusundaki görüşlerini iletmek için geldikleri Davos'a özel jetleriyle gitmiş olmaları nedeniyle de eleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230116/dunya-ekonomik-forumu-davosta-basladi-1065798712.html

https://sputniknews.com.tr/20230115/dunya-ekonomik-forumu-davosta-protesto-edildi-1065775226.html

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davos, davos zirvesi, isviçre, dünya ekonomi forumu, dünya ekonomik forumu (world economic forum), eskort, seks işçiliği