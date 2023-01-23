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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-donbassta-krasnopolye-kasabasini-ele-gecirdik---1066073655.html
Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik
Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Krasnopolye yerleşim yerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:01+0300
2023-01-23T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
soledar
konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya güçleri içerisinde yer alan gönüllü birliklerin, ordunun hava ve karadan verdiği ateş desteği ile Kranopolye kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus güçlerinin 21 Ocak’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Dvureçye, 20 Ocak’taysa yine DHC’deki Kleşeyevka ve Zaporojye’deki Lobkovoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini belirtmişti. Daha önceyse Rus güçlerinin tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirdiklerini kaydedilmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyinde ilerleyişini sürdürüyor.
rusya
donbass
soledar
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rusya, donbass, soledar, konaşenkov
rusya, donbass, soledar, konaşenkov

Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik

15:01 23.01.2023 (güncellendi: 15:03 23.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna- Rus askeri
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Krasnopolye yerleşim yerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya güçleri içerisinde yer alan gönüllü birliklerin, ordunun hava ve karadan verdiği ateş desteği ile Kranopolye kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus güçlerinin 21 Ocak’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Dvureçye, 20 Ocak’taysa yine DHC’deki Kleşeyevka ve Zaporojye’deki Lobkovoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini belirtmişti.
Daha önceyse Rus güçlerinin tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirdiklerini kaydedilmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyinde ilerleyişini sürdürüyor.
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