https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-donbassta-krasnopolye-kasabasini-ele-gecirdik---1066073655.html

Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik

Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Krasnopolye yerleşim yerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T15:01+0300

2023-01-23T15:01+0300

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donbass

soledar

konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya güçleri içerisinde yer alan gönüllü birliklerin, ordunun hava ve karadan verdiği ateş desteği ile Kranopolye kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus güçlerinin 21 Ocak’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Dvureçye, 20 Ocak’taysa yine DHC’deki Kleşeyevka ve Zaporojye’deki Lobkovoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini belirtmişti. Daha önceyse Rus güçlerinin tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirdiklerini kaydedilmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyinde ilerleyişini sürdürüyor.

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