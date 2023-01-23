https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-donbassta-krasnopolye-kasabasini-ele-gecirdik---1066073655.html
Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik
Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Krasnopolye yerleşim yerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:01+0300
2023-01-23T15:01+0300
2023-01-23T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
soledar
konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya güçleri içerisinde yer alan gönüllü birliklerin, ordunun hava ve karadan verdiği ateş desteği ile Kranopolye kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus güçlerinin 21 Ocak’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Dvureçye, 20 Ocak’taysa yine DHC’deki Kleşeyevka ve Zaporojye’deki Lobkovoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini belirtmişti. Daha önceyse Rus güçlerinin tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirdiklerini kaydedilmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyinde ilerleyişini sürdürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, donbass, soledar, konaşenkov
rusya, donbass, soledar, konaşenkov
Rusya: Donbass’ta Krasnopolye kasabasını ele geçirdik
15:01 23.01.2023 (güncellendi: 15:03 23.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Krasnopolye yerleşim yerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya güçleri içerisinde yer alan gönüllü birliklerin, ordunun hava ve karadan verdiği ateş desteği ile Kranopolye kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus güçlerinin 21 Ocak’ta Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Dvureçye, 20 Ocak’taysa yine DHC’deki Kleşeyevka ve Zaporojye’deki Lobkovoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini belirtmişti.
Daha önceyse Rus güçlerinin tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirdiklerini kaydedilmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyinde ilerleyişini sürdürüyor.