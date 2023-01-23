https://sputniknews.com.tr/20230123/rus-ortodoks-kilisesi-yetkilisi-kuran-i-kerimin-yakilmasi-kabul-edilemez-bir-vandallik-1066064045.html

Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi: Kur'an-ı Kerim'in yakılması, kabul edilemez bir vandallık

Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi: Kur'an-ı Kerim'in yakılması, kabul edilemez bir vandallık

Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı eylemin kabul edilemez... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T12:38+0300

2023-01-23T12:38+0300

2023-01-23T12:43+0300

dünya

rus ortodoks kilisesi

rasmus paludan

vladimir legoyda

isviçre

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına bir tepki de Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Legoyda'dan geldi.Telegram hesabından tepki gösteren Legoyda, "İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, kabul edilemez bir vandallık. Başka bir kişi için kutsal olan değerlere 'tükürmek' olmaz. Siyasi mücadelede insanlık sınırları aşılamaz ve dini kutsallar aşağılanamaz" ifadelerini kullandı.Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230122/kadirovdan-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-cehennemde-yanacaksiniz-iblisler---1066036438.html

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rus ortodoks kilisesi, rasmus paludan, vladimir legoyda, isviçre