Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rus-ortodoks-kilisesi-yetkilisi-kuran-i-kerimin-yakilmasi-kabul-edilemez-bir-vandallik-1066064045.html
Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi: Kur'an-ı Kerim'in yakılması, kabul edilemez bir vandallık
Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi: Kur'an-ı Kerim'in yakılması, kabul edilemez bir vandallık
Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı eylemin kabul edilemez... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:38+0300
2023-01-23T12:43+0300
dünya
rus ortodoks kilisesi
rasmus paludan
vladimir legoyda
isviçre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104054/40/1040544029_0:279:2936:1931_1920x0_80_0_0_2c14a9b5f66df31e4fdc49a83dd6ee52.jpg
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına bir tepki de Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Legoyda'dan geldi.Telegram hesabından tepki gösteren Legoyda, "İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, kabul edilemez bir vandallık. Başka bir kişi için kutsal olan değerlere 'tükürmek' olmaz. Siyasi mücadelede insanlık sınırları aşılamaz ve dini kutsallar aşağılanamaz" ifadelerini kullandı.Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230122/kadirovdan-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-cehennemde-yanacaksiniz-iblisler---1066036438.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104054/40/1040544029_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_144bcb64933e9f6abfa341ad77fb68cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rus ortodoks kilisesi, rasmus paludan, vladimir legoyda, isviçre
rus ortodoks kilisesi, rasmus paludan, vladimir legoyda, isviçre

Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi: Kur'an-ı Kerim'in yakılması, kabul edilemez bir vandallık

12:38 23.01.2023 (güncellendi: 12:43 23.01.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı eylemin kabul edilemez bir vandallık olduğunu vurguladı.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına bir tepki de Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Legoyda'dan geldi.
Telegram hesabından tepki gösteren Legoyda, "İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, kabul edilemez bir vandallık. Başka bir kişi için kutsal olan değerlere 'tükürmek' olmaz. Siyasi mücadelede insanlık sınırları aşılamaz ve dini kutsallar aşağılanamaz" ifadelerini kullandı.
Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
DÜNYA
Kadirov'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Cehennemde yanacaksınız iblisler
Dün, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала