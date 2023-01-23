https://sputniknews.com.tr/20230123/rogozin-donetskte-ukrayna-ordusuna-ait-bir-starlink-terminallerini-ele-gecirildi-1066085402.html
Rogozin: Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait bir Starlink terminallerini ele geçirildi
Rogozin: Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait bir Starlink terminallerini ele geçirildi
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC)... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:17+0300
2023-01-23T20:17+0300
2023-01-23T20:18+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
donbass
donetsk
starlink
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Sputnik'e konuşan Rogozin, “Uzay iletişim araçları özel bir konu. Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink uzay haberleşme sisteminin, bu cihazların, bu abone terminallerinin bize getirdiği fayda ve zararları biliyoruz. Bu terminalleri ganimet edindik, onlara sahibiz” ifadelerini kullandı.‘Bana düzenlenen saldırıda Batı’nın parmağı var’21 Aralık günü Donetsk şehrine düzenlenen ve yaralandığı füze saldırısını değerlendiren Rogozin, “Bu suikast, bu terör eylemiyle ilgili ana tahmin, Ukrayna gizli servisinin operasyonu, sabotaj eylemi. Üstelik sadece Ukrayna değil. Muhtemelen onlara Batı gizli servisleri de yardımcı olmuştur” diye konuştu.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 1. Kolordu ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 2. Kolordunun, Rus ordusunun en savaşkan birimleri olduğunu dile getiren Rogozin, “Bunlar, orada 8-9 yıldır savaşan birimler, bu yıllar içinde devasa kayıplar verdiler” dedi.Bu birimlerin komutanlarının özel askeri eğitime sahip olmadığını ve savaştan önce Donbass’ta madenci, mühendis, işadamı olarak çalıştığının altını çizen Rogozin, Rusya’dan gelen gönüllülerin yaş ortalamasının 40-45 olduğunu belirterek, “Bu gönüllüler kendi birliklerini kurdu ve çok iyi savaşıyorlar. Bunlardan birinin komutanı, adı Artyom, çok deneyimli bir asker. Hayatımı ona borçluyum. Terör eylemi meydana geldiğinde arkadaşlarımızı kurtarma çalışmalarında çok etkili eylemlerde bulundu” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/rogozin-boynundan-cikarilan-sarapnel-parcasini-fransiz-elciye-gonderdi-ir-milimetre-ile-kurtuldum-1065378137.html
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dmitriy rogozin, donbass, donetsk, starlink
dmitriy rogozin, donbass, donetsk, starlink
Rogozin: Donetsk’te Ukrayna ordusuna ait bir Starlink terminallerini ele geçirildi
20:17 23.01.2023 (güncellendi: 20:18 23.01.2023) Abone ol
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savaşçılarının, Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink terminallerini ele geçirmeyi başardığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Rogozin, “Uzay iletişim araçları özel bir konu. Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink uzay haberleşme sisteminin, bu cihazların, bu abone terminallerinin bize getirdiği fayda ve zararları biliyoruz. Bu terminalleri ganimet edindik, onlara sahibiz” ifadelerini kullandı.
‘Bana düzenlenen saldırıda Batı’nın parmağı var’
21 Aralık günü Donetsk şehrine düzenlenen ve yaralandığı füze saldırısını değerlendiren Rogozin, “Bu suikast, bu terör eylemiyle ilgili ana tahmin, Ukrayna gizli servisinin operasyonu, sabotaj eylemi. Üstelik sadece Ukrayna değil. Muhtemelen onlara Batı gizli servisleri de yardımcı olmuştur” diye konuştu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 1. Kolordu ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 2. Kolordunun, Rus ordusunun en savaşkan birimleri olduğunu dile getiren Rogozin, “Bunlar, orada 8-9 yıldır savaşan birimler, bu yıllar içinde devasa kayıplar verdiler” dedi.
Bu birimlerin komutanlarının özel askeri eğitime sahip olmadığını ve savaştan önce Donbass’ta madenci, mühendis, işadamı olarak çalıştığının altını çizen Rogozin, Rusya’dan gelen gönüllülerin yaş ortalamasının 40-45 olduğunu belirterek, “Bu gönüllüler kendi birliklerini kurdu ve çok iyi savaşıyorlar. Bunlardan birinin komutanı, adı Artyom, çok deneyimli bir asker. Hayatımı ona borçluyum. Terör eylemi meydana geldiğinde arkadaşlarımızı kurtarma çalışmalarında çok etkili eylemlerde bulundu” değerlendirmesini yaptı.