https://sputniknews.com.tr/20230104/rogozin-boynundan-cikarilan-sarapnel-parcasini-fransiz-elciye-gonderdi-ir-milimetre-ile-kurtuldum-1065378137.html
Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum
Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum
Eski Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Donetsk'te Fransız yapımı Caesar obüsüyle gerçekleştirdiği saldırıda... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:48+0300
2023-01-04T15:48+0300
2023-01-04T15:48+0300
ukrayna krizi
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Boynundan çıkarılan şarapnel parçasının yanında bir de kaleme aldığı mektubu gönderen Rogozin, sağ omzunu delerek boyundaki beşinci servikal omura giren parçanın kendisini öldürmekten veya felç bırakmaktan sadece bir milimetre uzakta durduğunu vurguladı.Fransız yapımı Caesar obüsüyle fırlatılan merminin iki genç arkadaşını öldürdüğünü kaydeden Rogozin, Levy'den şarapnel parçasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmesini ve Donbass'taki savaş suçlarının cezasız kalmayacağını söylemesini istedi.Rogozin, Fransa ile NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik askeri tehditleri artırma politikasının trajik bir sonuca yol açtığının da altını çizdi.22 Aralık'ta aralarında Dmitriy Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kalmış, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralanmıştı. Rogozin, tedavi için Moskova Bölgesi'ndeki bir hastaneye nakledilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221224/donetskte-yaralanan-eski-roscosmos-baskani-rogozin-moskova-bolgesindeki-bir-hastaneye-getirildi-1064974798.html
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rusya, ukrayna, dmitriy rogozin, fransa, şarapnel
rusya, ukrayna, dmitriy rogozin, fransa, şarapnel
Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum
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Eski Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Donetsk'te Fransız yapımı Caesar obüsüyle gerçekleştirdiği saldırıda boynuna saplanan şarapnel parçasını Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'ye gönderdi.
Boynundan çıkarılan şarapnel parçasının yanında bir de kaleme aldığı mektubu gönderen Rogozin, sağ omzunu delerek boyundaki beşinci servikal omura giren parçanın kendisini öldürmekten veya felç bırakmaktan sadece bir milimetre uzakta durduğunu vurguladı.
Fransız yapımı Caesar obüsüyle fırlatılan merminin iki genç arkadaşını öldürdüğünü kaydeden Rogozin, Levy'den şarapnel parçasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmesini ve Donbass'taki savaş suçlarının cezasız kalmayacağını söylemesini istedi.
Rogozin, Fransa ile NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik askeri tehditleri artırma politikasının trajik bir sonuca yol açtığının da altını çizdi.
22 Aralık'ta aralarında Dmitriy Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kalmış, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralanmıştı. Rogozin, tedavi için Moskova Bölgesi'ndeki bir hastaneye nakledilmişti.