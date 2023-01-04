https://sputniknews.com.tr/20230104/rogozin-boynundan-cikarilan-sarapnel-parcasini-fransiz-elciye-gonderdi-ir-milimetre-ile-kurtuldum-1065378137.html

Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum

Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum

Eski Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Donetsk'te Fransız yapımı Caesar obüsüyle gerçekleştirdiği saldırıda... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T15:48+0300

2023-01-04T15:48+0300

2023-01-04T15:48+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy rogozin

fransa

şarapnel

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Boynundan çıkarılan şarapnel parçasının yanında bir de kaleme aldığı mektubu gönderen Rogozin, sağ omzunu delerek boyundaki beşinci servikal omura giren parçanın kendisini öldürmekten veya felç bırakmaktan sadece bir milimetre uzakta durduğunu vurguladı.Fransız yapımı Caesar obüsüyle fırlatılan merminin iki genç arkadaşını öldürdüğünü kaydeden Rogozin, Levy'den şarapnel parçasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmesini ve Donbass'taki savaş suçlarının cezasız kalmayacağını söylemesini istedi.Rogozin, Fransa ile NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik askeri tehditleri artırma politikasının trajik bir sonuca yol açtığının da altını çizdi.22 Aralık'ta aralarında Dmitriy Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kalmış, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralanmıştı. Rogozin, tedavi için Moskova Bölgesi'ndeki bir hastaneye nakledilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221224/donetskte-yaralanan-eski-roscosmos-baskani-rogozin-moskova-bolgesindeki-bir-hastaneye-getirildi-1064974798.html

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rusya, ukrayna, dmitriy rogozin, fransa, şarapnel