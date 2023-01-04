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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/rogozin-boynundan-cikarilan-sarapnel-parcasini-fransiz-elciye-gonderdi-ir-milimetre-ile-kurtuldum-1065378137.html
Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum
Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum
Eski Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Donetsk'te Fransız yapımı Caesar obüsüyle gerçekleştirdiği saldırıda... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:48+0300
2023-01-04T15:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy rogozin
fransa
şarapnel
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Boynundan çıkarılan şarapnel parçasının yanında bir de kaleme aldığı mektubu gönderen Rogozin, sağ omzunu delerek boyundaki beşinci servikal omura giren parçanın kendisini öldürmekten veya felç bırakmaktan sadece bir milimetre uzakta durduğunu vurguladı.Fransız yapımı Caesar obüsüyle fırlatılan merminin iki genç arkadaşını öldürdüğünü kaydeden Rogozin, Levy'den şarapnel parçasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmesini ve Donbass'taki savaş suçlarının cezasız kalmayacağını söylemesini istedi.Rogozin, Fransa ile NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik askeri tehditleri artırma politikasının trajik bir sonuca yol açtığının da altını çizdi.22 Aralık'ta aralarında Dmitriy Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kalmış, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralanmıştı. Rogozin, tedavi için Moskova Bölgesi'ndeki bir hastaneye nakledilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221224/donetskte-yaralanan-eski-roscosmos-baskani-rogozin-moskova-bolgesindeki-bir-hastaneye-getirildi-1064974798.html
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rusya, ukrayna, dmitriy rogozin, fransa, şarapnel
rusya, ukrayna, dmitriy rogozin, fransa, şarapnel

Rogozin, boynundan çıkarılan şarapnel parçasını Fransız elçiye gönderdi: Вir milimetre ile kurtuldum

15:48 04.01.2023
© Sputnik / Sergey Mamontov / Multimedya arşivine gidinDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Multimedya arşivine gidin
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Eski Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ukrayna ordusunun Donetsk'te Fransız yapımı Caesar obüsüyle gerçekleştirdiği saldırıda boynuna saplanan şarapnel parçasını Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'ye gönderdi.
Boynundan çıkarılan şarapnel parçasının yanında bir de kaleme aldığı mektubu gönderen Rogozin, sağ omzunu delerek boyundaki beşinci servikal omura giren parçanın kendisini öldürmekten veya felç bırakmaktan sadece bir milimetre uzakta durduğunu vurguladı.
Fransız yapımı Caesar obüsüyle fırlatılan merminin iki genç arkadaşını öldürdüğünü kaydeden Rogozin, Levy'den şarapnel parçasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmesini ve Donbass'taki savaş suçlarının cezasız kalmayacağını söylemesini istedi.
Rogozin, Fransa ile NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik askeri tehditleri artırma politikasının trajik bir sonuca yol açtığının da altını çizdi.
22 Aralık'ta aralarında Dmitriy Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kalmış, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralanmıştı. Rogozin, tedavi için Moskova Bölgesi'ndeki bir hastaneye nakledilmişti.
Eski Roscosmos Başkanı Rogozin'in Donetsk'te yaralandığı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
Ukrayna krizi
Donetsk'te yaralanan eski Roscosmos Başkanı Rogozin, Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldü
24 Aralık 2022, 19:12
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