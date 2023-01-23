Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230123/popocatepetl-yanardaginda-son-24-saatte-4-patlama-barinaklar-hazir-tutuluyor-1066056334.html
Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 4 patlama: Barınaklar hazır tutuluyor
Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 4 patlama: Barınaklar hazır tutuluyor
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 4 patlama daha meydana gelirken, yanardağda yılın başından bu yana yaşanan patlama sayısı 41’e yükseldi... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T06:39+0300
2023-01-23T06:39+0300
dünya
meksika
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066056188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c48579a9bec4b2d03b3821f5c8fc1a31.jpg
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar sürüyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda son 24 saatte 4 patlama meydana geldiği ve yanardağ ağzından 168 kez gaz ve kül çıkışının gerçekleştiği bildirildi.Açıklamada, patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak etrafa yayıldığı belirtilere, çevrede yer alan Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerindeki yerleşim birimlerine hafif ve orta derecede kül yağışının yaşanabileceği ifade edildi.Duman 3 kilometre yüksekliğe ulaştıSabah saatlerinde Popocatepetl’da meydana gelen güçlü patlamada, yanardağın ağzından çıkan duman 3 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamalar sırasında düşebilecek taş ve molozlar nedeniyle yanardağ ağzına 12 kilometreden daha fazla yaklaşmanın tehlikeli olduğu bildirildi.Vali tahliye yollarının kontrol edileceğini açıkladıPopocatepetl Yanardağı’nda son günlerde yaşanan yoğun aktivite ve kül yağışı bölge halkında huzursuzluğa neden olurken, yanardağın doğusunda yer alan Puebla Valisi Sergio Salomon geçtiğimiz günlerde çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan tahliye rotalarının gözden geçirileceğini açıklamıştı. Vali Salomon daha önce de yanardağda şimdilik büyük bir risk olmadığını ancak yine de barınakların hazır tutulduğunu söylemişti.Geçtiğimiz sene aralık ayında 36 kez patlama gerçekleşen ve son günlerde hemen hemen her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda dün de 1 patlama kaydedilmişti.Son 24 saatteki patlamalarla birlikte yanardağda bu yılın başından bu yana meydana gelen patlama sayısı 41’e yükseldi. Popocatepetl’da geçtiğimiz sene 113 patlama yaşanmıştı.
meksika
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066056188_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1fa724e87073dd3836174df5226cfcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, popocatepetl yanardağı, popocatepetl
meksika, popocatepetl yanardağı, popocatepetl

Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 4 patlama: Barınaklar hazır tutuluyor

06:39 23.01.2023
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika’daki Popocatepetl Yanardağı
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / SAİM SEVİNÇ
Abone olTelegram
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 4 patlama daha meydana gelirken, yanardağda yılın başından bu yana yaşanan patlama sayısı 41’e yükseldi. Bölgede tedbiren barınakların hazır tutulduğu bildirildi.
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar sürüyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda son 24 saatte 4 patlama meydana geldiği ve yanardağ ağzından 168 kez gaz ve kül çıkışının gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak etrafa yayıldığı belirtilere, çevrede yer alan Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerindeki yerleşim birimlerine hafif ve orta derecede kül yağışının yaşanabileceği ifade edildi.

Duman 3 kilometre yüksekliğe ulaştı

Sabah saatlerinde Popocatepetl’da meydana gelen güçlü patlamada, yanardağın ağzından çıkan duman 3 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamalar sırasında düşebilecek taş ve molozlar nedeniyle yanardağ ağzına 12 kilometreden daha fazla yaklaşmanın tehlikeli olduğu bildirildi.

Vali tahliye yollarının kontrol edileceğini açıkladı

Popocatepetl Yanardağı’nda son günlerde yaşanan yoğun aktivite ve kül yağışı bölge halkında huzursuzluğa neden olurken, yanardağın doğusunda yer alan Puebla Valisi Sergio Salomon geçtiğimiz günlerde çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan tahliye rotalarının gözden geçirileceğini açıklamıştı. Vali Salomon daha önce de yanardağda şimdilik büyük bir risk olmadığını ancak yine de barınakların hazır tutulduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz sene aralık ayında 36 kez patlama gerçekleşen ve son günlerde hemen hemen her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda dün de 1 patlama kaydedilmişti.
Son 24 saatteki patlamalarla birlikte yanardağda bu yılın başından bu yana meydana gelen patlama sayısı 41’e yükseldi. Popocatepetl’da geçtiğimiz sene 113 patlama yaşanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала