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https://sputniknews.com.tr/20230123/pizza-almaya-giderken-navigasyonu-takip-etti-ormanda-kayboldu-1066055121.html
Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu
Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonundan haritaya bakarak pizzacıya gitmeye çalıştığı sırada girdiği ormanda kaybolan kişi ekiplerce bulundu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T05:20+0300
2023-01-23T05:20+0300
yaşam
pizza
orman
kocaeli
izmit
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İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde yaşayan İlim A. pizza almak için telefonundan baktığı haritanın yönlendirmesi üzerine ormanlık alana girdi.Ormanda ilerlediği sırada yolunu kaybeden İlim A. durumu polise bildirdi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri telefonla İlim A. ile irtibat kurarak arama çalışması başlattı.İlim A. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunarak ormandan çıkartıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/navigasyonu-izledi-yikik-kopruden-asagi-uctu-1062171211.html
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pizza, orman, kocaeli, izmit, gps, kayıp, afad
pizza, orman, kocaeli, izmit, gps, kayıp, afad

Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu

05:20 23.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONA man uses a GPS app on a smartphone during a Google promotion event
A man uses a GPS app on a smartphone during a Google promotion event - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonundan haritaya bakarak pizzacıya gitmeye çalıştığı sırada girdiği ormanda kaybolan kişi ekiplerce bulundu.
İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde yaşayan İlim A. pizza almak için telefonundan baktığı haritanın yönlendirmesi üzerine ormanlık alana girdi.
Ormanda ilerlediği sırada yolunu kaybeden İlim A. durumu polise bildirdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri telefonla İlim A. ile irtibat kurarak arama çalışması başlattı.
İlim A. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunarak ormandan çıkartıldı.
Navigasyon, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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Navigasyonu izledi, yıkık köprüden aşağı uçtu
11 Ekim 2022, 04:20
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