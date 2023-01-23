https://sputniknews.com.tr/20230123/pizza-almaya-giderken-navigasyonu-takip-etti-ormanda-kayboldu-1066055121.html
Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu
Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonundan haritaya bakarak pizzacıya gitmeye çalıştığı sırada girdiği ormanda kaybolan kişi ekiplerce bulundu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T05:20+0300
2023-01-23T05:20+0300
2023-01-23T05:20+0300
yaşam
pizza
orman
kocaeli
izmit
gps
kayıp
afad
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İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde yaşayan İlim A. pizza almak için telefonundan baktığı haritanın yönlendirmesi üzerine ormanlık alana girdi.Ormanda ilerlediği sırada yolunu kaybeden İlim A. durumu polise bildirdi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri telefonla İlim A. ile irtibat kurarak arama çalışması başlattı.İlim A. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunarak ormandan çıkartıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/navigasyonu-izledi-yikik-kopruden-asagi-uctu-1062171211.html
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pizza, orman, kocaeli, izmit, gps, kayıp, afad
pizza, orman, kocaeli, izmit, gps, kayıp, afad
Pizza almaya giderken navigasyonu takip etti, ormanda kayboldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonundan haritaya bakarak pizzacıya gitmeye çalıştığı sırada girdiği ormanda kaybolan kişi ekiplerce bulundu.
İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde yaşayan İlim A. pizza almak için telefonundan baktığı haritanın yönlendirmesi üzerine ormanlık alana girdi.
Ormanda ilerlediği sırada yolunu kaybeden İlim A. durumu polise bildirdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri telefonla İlim A. ile irtibat kurarak arama çalışması başlattı.
İlim A. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunarak ormandan çıkartıldı.