https://sputniknews.com.tr/20221011/navigasyonu-izledi-yikik-kopruden-asagi-uctu-1062171211.html
Navigasyonu izledi, yıkık köprüden aşağı uçtu
Navigasyonu izledi, yıkık köprüden aşağı uçtu
ABD'de bir kişi, navigasyonla takip ettiği yolda yıkık bir köprüden aşağı yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybetti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T04:20+0300
2022-10-11T04:20+0300
2022-10-11T04:20+0300
yaşam
navigasyon
kaza
abd
araba
köprü
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ABD'de yaşayan 47 yaşındaki Phil Paxson, kızının yaş gününden arabayla eve dönerken GPS'in yanlış yönlendirmesi sonucu köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti.Paxson'ın kayınvalidesi Linda McPhoee Koeing, Facebook'taki yaptığı paylaşımda, damadının arabayla eve döndüğünü, karanlık ve yağmurlu havada yönünü bulmak için GPS kullanırken 'nehre kapılmış' bir köprüden aşağı düştüğünü söyledi. Ailesi, Paxson'ın ihmal sebebiyle öldüğünü ve kazanın önlenebilir olduğunu düşünüyor.'Önlenebilir bir kazaydı'Aileden Koeing Paxson, "Yol, 47 yaşında iki kız babası bir adamın ölümünü önleyecek herhangi bir bariyer veya uyarı işaretinden yoksundu. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek. Tamamen önlenebilir bir kazaydı" dedi.Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum" ifadelerini kullandı. 'Burası özel mülk'Gazete Duvar'da yer alan habere göre polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45 sularında bulunduğunu söyledi. Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil" açıklamasında bulundu.Köprüden kimin sorumlu olduğu belirsizliğini korurken, Paxson'ın ailesi cenazeyi ve diğer masrafları karşılamak için bir GoFundMe (kitlesel fonlama platformu) aracılığıyla yardım topluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/bir-navigasyon-kazasi-da-besiktasta-7-kisi-yaralandi-1059532490.html
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navigasyon, kaza, abd, araba, köprü
navigasyon, kaza, abd, araba, köprü
Navigasyonu izledi, yıkık köprüden aşağı uçtu
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ABD'de bir kişi, navigasyonla takip ettiği yolda yıkık bir köprüden aşağı yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybetti.
ABD'de yaşayan 47 yaşındaki Phil Paxson, kızının yaş gününden arabayla eve dönerken GPS'in yanlış yönlendirmesi sonucu köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Paxson'ın kayınvalidesi Linda McPhoee Koeing, Facebook'taki yaptığı paylaşımda, damadının arabayla eve döndüğünü, karanlık ve yağmurlu havada yönünü bulmak için GPS kullanırken 'nehre kapılmış' bir köprüden aşağı düştüğünü söyledi. Ailesi, Paxson'ın ihmal sebebiyle öldüğünü ve kazanın önlenebilir olduğunu düşünüyor.
'Önlenebilir bir kazaydı'
Aileden Koeing Paxson, "Yol, 47 yaşında iki kız babası bir adamın ölümünü önleyecek herhangi bir bariyer veya uyarı işaretinden yoksundu. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek. Tamamen önlenebilir bir kazaydı" dedi.
Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
'Burası özel mülk'
Gazete Duvar'da yer alan habere
göre polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45 sularında bulunduğunu söyledi. Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil"
açıklamasında bulundu.
Köprüden kimin sorumlu olduğu belirsizliğini korurken, Paxson'ın ailesi cenazeyi ve diğer masrafları karşılamak için bir GoFundMe (kitlesel fonlama platformu) aracılığıyla yardım topluyor.