https://sputniknews.com.tr/20230123/pariste-polisin-ates-actigi-kisi-oldu-1066055407.html
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T04:41+0300
2023-01-23T04:41+0300
2023-01-23T04:41+0300
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paris
fransa
polis
ateş
ölüm
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Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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paris, fransa, polis, ateş, ölüm, avrupa
paris, fransa, polis, ateş, ölüm, avrupa
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
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Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.
Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.
Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.