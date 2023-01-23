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Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü
Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T04:41+0300
2023-01-23T04:41+0300
dünya
paris
fransa
polis
ateş
ölüm
avrupa
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Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-protestolara-1-milyondan-fazla-kisi-katildi-1065951348.html
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paris, fransa, polis, ateş, ölüm, avrupa
paris, fransa, polis, ateş, ölüm, avrupa

Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

04:41 23.01.2023
© AAFransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis
Fransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.
Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.
Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı
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