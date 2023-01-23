https://sputniknews.com.tr/20230123/nyt-pelosi-kocasi-saldiriya-ugradiktan-sonra-rahipleri-evine-seytan-cikarma-ayini-yapmaya-cagirdi-1066071855.html
NYT: Pelosi, kocası saldırıya uğradıktan sonra rahipleri evine şeytan çıkarma ayini yapmaya çağırdı
NYT: Pelosi, kocası saldırıya uğradıktan sonra rahipleri evine şeytan çıkarma ayini yapmaya çağırdı
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye yönelik saldırının ardından San Francisco'daki lüks evine 'şeytan... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T14:34+0300
2023-01-23T14:34+0300
2023-01-23T15:02+0300
dünya
nancy pelosi
şeytan çıkarma
nyt
the new york times (nyt)
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New York Times'ın haberine göre, Pelosi'nin kızı Alexandra, "Bence kendini gerçekten suçlu hissetti. Bu onu gerçekten kırdı. Şükran Günü'nde, evde şeytan çıkarma ve dua ayinleri yapan rahipler geldi" ifadelerini kullandı.Pelosi'nin yerel cemaati olan St. Vincent de Paul Kilisesi'nin papazı Arturo Albano ise, personelinin böyle bir törene katılmadığını söyledi.Başpiskoposluk ise, gazetenin yorum talebini yanıtsız bıraktı.Katolik Birliği başkanı Bill Donohue ise, Pelosi'yi bir psikiyatrdan 'yardım almaya' çağırdı. Donohue, “Kadın çelişkili. Her fırsatta orta parmağını Katolik Kilisesi'ne kaldırırken, Katolikliği kullanıyor. Eğer gerçekse, psikiyatrik yardıma ihtiyacı var. Eğer değilse, bu Nancy Pelosi'nin Katolik Kilisesi'ni kendi kişisel çıkarları için sömürmesinin başka bir örneği" ifadelerini kullandı.Indianapolis Roma Katolik Başpiskoposluğu'nda 'şeytan kovucu' olan Vincent Lampert ise, şeytan çıkarmanın 'şeytani istila' ve şiddet içeren suçların meydana geldiği bir yerde 'kötülüğün varlığıyla mücadele etmek için uygun olabileceğini' söyledi.Lampert, "Belirli bir duanın okunması, Tanrı'nın varlığını eve geri çağırmak, orada olabilecek her türlü kötülüğü uzaklaştırmak olacaktır. O zaman ev, Mesih'in bizimle yaşadığını kabul ettiğimiz için herhangi bir kötülükten korkmamıza gerek olmadığı gerçeğini hatırlatan kutsal suyla kutsanmış olacak. Her yıl binlerce istek aldığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Pelosi'nin eşine düzenlenen saldırıda, zanlı David DePape, 28 Ekim'de Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221215/nancy-pelosinin-esine-saldiri-anina-iliskin-goruntuler-mahkemeye-sunuldu-1064606160.html
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nancy pelosi, şeytan çıkarma, nyt, the new york times (nyt)
nancy pelosi, şeytan çıkarma, nyt, the new york times (nyt)
NYT: Pelosi, kocası saldırıya uğradıktan sonra rahipleri evine şeytan çıkarma ayini yapmaya çağırdı
14:34 23.01.2023 (güncellendi: 15:02 23.01.2023) Abone ol
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye yönelik saldırının ardından San Francisco'daki lüks evine 'şeytan çıkarma ayini' için rahip çağırdığı iddia edildi.
New York Times'ın haberine göre, Pelosi'nin kızı Alexandra, "Bence kendini gerçekten suçlu hissetti. Bu onu gerçekten kırdı. Şükran Günü'nde, evde şeytan çıkarma ve dua ayinleri yapan rahipler geldi" ifadelerini kullandı.
Pelosi'nin yerel cemaati olan St. Vincent de Paul Kilisesi'nin papazı Arturo Albano ise, personelinin böyle bir törene katılmadığını söyledi.
Başpiskoposluk ise, gazetenin yorum talebini yanıtsız bıraktı.
Katolik Birliği başkanı Bill Donohue ise, Pelosi'yi bir psikiyatrdan 'yardım almaya' çağırdı. Donohue, “Kadın çelişkili. Her fırsatta orta parmağını Katolik Kilisesi'ne kaldırırken, Katolikliği kullanıyor. Eğer gerçekse, psikiyatrik yardıma ihtiyacı var. Eğer değilse, bu Nancy Pelosi'nin Katolik Kilisesi'ni kendi kişisel çıkarları için sömürmesinin başka bir örneği" ifadelerini kullandı.
Indianapolis Roma Katolik Başpiskoposluğu'nda 'şeytan kovucu' olan Vincent Lampert ise, şeytan çıkarmanın 'şeytani istila' ve şiddet içeren suçların meydana geldiği bir yerde 'kötülüğün varlığıyla mücadele etmek için uygun olabileceğini' söyledi.
Lampert, "Belirli bir duanın okunması, Tanrı'nın varlığını eve geri çağırmak, orada olabilecek her türlü kötülüğü uzaklaştırmak olacaktır. O zaman ev, Mesih'in bizimle yaşadığını kabul ettiğimiz için herhangi bir kötülükten korkmamıza gerek olmadığı gerçeğini hatırlatan kutsal suyla kutsanmış olacak. Her yıl binlerce istek aldığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Pelosi'nin eşine düzenlenen saldırıda, zanlı David DePape, 28 Ekim'de Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği iddia edilmişti.