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https://sputniknews.com.tr/20221215/nancy-pelosinin-esine-saldiri-anina-iliskin-goruntuler-mahkemeye-sunuldu-1064606160.html
Nancy Pelosi'nin eşine saldırı anına ilişkin görüntüler mahkemeye sunuldu
Nancy Pelosi'nin eşine saldırı anına ilişkin görüntüler mahkemeye sunuldu
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye yönelik saldırıyla ilgili kamera görüntüleri ve 911 arama kayıtları mahkemeye... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T04:06+0300
2022-12-15T04:06+0300
dünya
nancy pelosi
abd
saldırı
paul pelosi
ev
mahkeme
yüksek mahkeme
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San Francisco'daki Yüksek Mahkeme tarafından, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, eşini darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı David DePape'nin (42) yargılandığı davanın duruşmasında, polisin saldırgana müdahale ettiği anlar ve Paul Pelosi'nin yardım istediği telefon görüşmesinin kayıtları incelendi.Olay yerine giden polis memuru mahkeme heyetine, içeri girdiğinde iki kişinin aynı anda bir çekici tuttuğunu, DePape'nin 'kontrolü ele geçirip çekici Paul Pelosi'nin başına vurduğunu' gördüğünü söyledi.DePape'nin saldırıda kullandığı iddia edilen çekiç de mahkemede gösterildi.Saldırıdan sonra zanlının ilk ifadesini alan polis memuru Carla Hurley de mahkemede, DePape'nin 'Washington'da bir kötülük' olduğunu ve ABD Başkanı'ndan sonra ikinci kişi olduğu için Nancy Pelosi ile bu konuda konuşmak istediğini söylediğini kaydetti.Yerel savcıların cinayete teşebbüs, ölümcül silahla saldırı ve yaşlılara tacizle suçladığı DePape, Nancy Pelosi'yi kaçırmaya çalıştığı iddialarını da içeren suçlamaları reddetmişti.OlayZanlı David DePape, 28 Ekim'de Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği iddia edilmişti.Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) de tutuklu yargılanan Kanada asıllı DePape hakkında, ABD'de yasa dışı bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarmıştı.Paul Pelosi dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/pelosinin-kocasini-yaralayan-saldirgan-saldiri-ve-adam-kacirmaya-tesebbusle-suclandi-1062921232.html
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nancy pelosi, abd, saldırı, paul pelosi, ev, mahkeme, yüksek mahkeme
nancy pelosi, abd, saldırı, paul pelosi, ev, mahkeme, yüksek mahkeme

Nancy Pelosi'nin eşine saldırı anına ilişkin görüntüler mahkemeye sunuldu

04:06 15.12.2022
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi'ni ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye yönelik saldırıyla ilgili kamera görüntüleri ve 911 arama kayıtları mahkemeye delil olarak sunuldu.
San Francisco'daki Yüksek Mahkeme tarafından, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, eşini darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı David DePape'nin (42) yargılandığı davanın duruşmasında, polisin saldırgana müdahale ettiği anlar ve Paul Pelosi'nin yardım istediği telefon görüşmesinin kayıtları incelendi.
Olay yerine giden polis memuru mahkeme heyetine, içeri girdiğinde iki kişinin aynı anda bir çekici tuttuğunu, DePape'nin 'kontrolü ele geçirip çekici Paul Pelosi'nin başına vurduğunu' gördüğünü söyledi.
DePape'nin saldırıda kullandığı iddia edilen çekiç de mahkemede gösterildi.
Saldırıdan sonra zanlının ilk ifadesini alan polis memuru Carla Hurley de mahkemede, DePape'nin 'Washington'da bir kötülük' olduğunu ve ABD Başkanı'ndan sonra ikinci kişi olduğu için Nancy Pelosi ile bu konuda konuşmak istediğini söylediğini kaydetti.
Yerel savcıların cinayete teşebbüs, ölümcül silahla saldırı ve yaşlılara tacizle suçladığı DePape, Nancy Pelosi'yi kaçırmaya çalıştığı iddialarını da içeren suçlamaları reddetmişti.

Olay

Zanlı David DePape, 28 Ekim'de Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği iddia edilmişti.
Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.
ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) de tutuklu yargılanan Kanada asıllı DePape hakkında, ABD'de yasa dışı bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarmıştı.
Paul Pelosi dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye (82) saldıran David Depape (42), saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
DÜNYA
Pelosi'nin kocasını yaralayan saldırgan, saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı
1 Kasım, 00:57
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