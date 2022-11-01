https://sputniknews.com.tr/20221101/pelosinin-kocasini-yaralayan-saldirgan-saldiri-ve-adam-kacirmaya-tesebbusle-suclandi-1062921232.html
Pelosi'nin kocasını yaralayan saldırgan, saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı
Pelosi'nin kocasını yaralayan saldırgan, saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye (82) saldıran David Depape (42), saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T00:57+0300
2022-11-01T00:57+0300
2022-11-01T00:57+0300
dünya
nancy pelosi
paul pelosi
saldırı
çekiç
koca
eş
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Kaliforniya Bölge Savcılığı, Paul Pelosi'ye San Francisco kentindeki evinde çekiçle saldırarak başından yaralayan Depape'nin, saldırı ve adam kaçırma teşebbüsü olmak üzere iki ayrı suçtan yargılanması istendi.Saldırının nedenine dair soruşturma Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre Polis Departmanı ile ortaklaşa yürütülürken, saldırganın Bölge Savcılığının iddianamesinin dışında federal suçlarla da ayrıca suçlanabileceği belirtildi.Paul Pelosi'ye saldırı esnasında "Nancy nerede?" diye bağırdığı kayıtlara geçen Depape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedildi.Depape, cuma günü yerel saatle 02.27'de Pelosi'nin evine girmiş, Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.Paul Pelosi hastaneye kaldırılmış, saldırgan gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-esine-evinde-saldiri-1062810070.html
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nancy pelosi, paul pelosi, saldırı, çekiç, koca, eş
nancy pelosi, paul pelosi, saldırı, çekiç, koca, eş
Pelosi'nin kocasını yaralayan saldırgan, saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye (82) saldıran David Depape (42), saldırı ve adam kaçırmaya teşebbüsle suçlandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Kaliforniya Bölge Savcılığı, Paul Pelosi'ye San Francisco kentindeki evinde çekiçle saldırarak başından yaralayan Depape'nin, saldırı ve adam kaçırma teşebbüsü olmak üzere iki ayrı suçtan yargılanması istendi.
Saldırının nedenine dair soruşturma Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre Polis Departmanı ile ortaklaşa yürütülürken, saldırganın Bölge Savcılığının iddianamesinin dışında federal suçlarla da ayrıca suçlanabileceği belirtildi.
Paul Pelosi'ye saldırı esnasında "Nancy nerede?" diye bağırdığı kayıtlara geçen Depape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedildi.
Depape, cuma günü yerel saatle 02.27'de Pelosi'nin evine girmiş, Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.
Paul Pelosi hastaneye kaldırılmış, saldırgan gözaltına alınmıştı.