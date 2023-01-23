https://sputniknews.com.tr/20230123/mansur-yavas-kemal-bey-benim-icin-cok-savasti-asla-onune-gecmem-masa-ne-derse-o-1066072907.html
Mansur Yavaş: Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o
Mansur Yavaş: Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o
Oğuzhan Uğur, Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" dediğini açıkladı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T14:49+0300
2023-01-23T14:49+0300
2023-01-23T14:50+0300
politika
mansur yavaş
kemal kılıçdaroğlu
chp
ankara
cumhurbaşkanı
oğuzhan uğur
adaylık
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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" dediğini belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, "Mansur Beye “aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?” diye sorduğumda bana, “Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o” demişti. Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/mansur-yavastan-kilicdarogluna-insallah-bu-parkin-acilisina-cumhurbaskani-olarak-tesrif-edersiniz-1066046705.html
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mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, chp, ankara, cumhurbaşkanı, oğuzhan uğur, adaylık
mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, chp, ankara, cumhurbaşkanı, oğuzhan uğur, adaylık
Mansur Yavaş: Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o
14:49 23.01.2023 (güncellendi: 14:50 23.01.2023) Abone ol
Oğuzhan Uğur, Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" dediğini açıkladı.
Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" dediğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, "Mansur Beye “aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?” diye sorduğumda bana, “Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o” demişti. Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim" dedi.