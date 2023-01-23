https://sputniknews.com.tr/20230123/mansur-yavas-kemal-bey-benim-icin-cok-savasti-asla-onune-gecmem-masa-ne-derse-o-1066072907.html

Mansur Yavaş: Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o

Mansur Yavaş: Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o

Oğuzhan Uğur, Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" dediğini açıkladı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T14:49+0300

2023-01-23T14:49+0300

2023-01-23T14:50+0300

politika

mansur yavaş

kemal kılıçdaroğlu

chp

ankara

cumhurbaşkanı

oğuzhan uğur

adaylık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/0e/1044968080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02cc30ec9cc6faa2fa447563f080b612.jpg

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" dediğini belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, "Mansur Beye “aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?” diye sorduğumda bana, “Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o” demişti. Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/mansur-yavastan-kilicdarogluna-insallah-bu-parkin-acilisina-cumhurbaskani-olarak-tesrif-edersiniz-1066046705.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, chp, ankara, cumhurbaşkanı, oğuzhan uğur, adaylık