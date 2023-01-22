https://sputniknews.com.tr/20230122/mansur-yavastan-kilicdarogluna-insallah-bu-parkin-acilisina-cumhurbaskani-olarak-tesrif-edersiniz-1066046705.html

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz

Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş. törene... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T17:59+0300

2023-01-22T17:59+0300

2023-01-22T18:06+0300

mansur yavaş

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

türkiye

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Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'ne ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Yavaş törende yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız; temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" sözleriyle hitap etti.

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mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı