https://sputniknews.com.tr/20230122/mansur-yavastan-kilicdarogluna-insallah-bu-parkin-acilisina-cumhurbaskani-olarak-tesrif-edersiniz-1066046705.html
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz
Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş. törene... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T17:59+0300
2023-01-22T17:59+0300
2023-01-22T18:06+0300
mansur yavaş
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
türkiye
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Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'ne ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Yavaş törende yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız; temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" sözleriyle hitap etti.
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mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz
17:59 22.01.2023 (güncellendi: 18:06 22.01.2023) Abone ol
Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş. törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" şeklinde hitap etti.
Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'ne ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Yavaş törende yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız; temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" sözleriyle hitap etti.