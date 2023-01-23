https://sputniknews.com.tr/20230123/kripto-para-borsasi-bitzlatoya-kara-para-operasyonu-1066093539.html
Kripto para borsası Bitzlato'ya 'kara para' operasyonu
Kripto para borsası Bitzlato'ya 'kara para' operasyonu
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen "kara para aklama" operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato'nun üst... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:59+0300
2023-01-23T23:59+0300
2023-01-24T00:04+0300
ekonomi
kara para
europol
europol
hong kong
kripto para
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Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble'ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.Operasyon kapsamında 18 milyon euro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.İşlem yapılan paranın yüzde 46'sı yasa dışı fonAçıklamada, Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar euro işlemin yüzde 46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar euro'ya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato'nun, Fransa'da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
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kara para, europol, europol, hong kong, kripto para
kara para, europol, europol, hong kong, kripto para
Kripto para borsası Bitzlato'ya 'kara para' operasyonu
23:59 23.01.2023 (güncellendi: 00:04 24.01.2023) Abone ol
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen "kara para aklama" operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato'nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble'ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato'nun en üst yöneticisinin ABD'de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya'da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon euro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro değerinde 100'den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46'sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato'da yapılan toplam 2,1 milyar euro işlemin yüzde 46'sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar euro'ya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato'nun, Fransa'da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.