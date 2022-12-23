https://sputniknews.com.tr/20221223/almanyadan-avrupa-birligine-twitter-talebi-1064895879.html

Almanya'dan Avrupa Birliği'ne 'Twitter' talebi

Almanya'dan Avrupa Birliği'ne 'Twitter' talebi

Almanya, Avrupa Birliği''nden (AB) Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T02:48+0300

2022-12-23T02:48+0300

2022-12-23T02:48+0300

dünya

avrupa

avrupa birliği

almanya

stephen twitty

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064818294_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_6b32efcd20b424c4654ca8a80c2dc876.jpg

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Twitter'a daha sıkı düzenlemeler getirilmesi için incelemeler yapılmasını istediği bildirildi.Alman medyasının Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold'ün AB Komisyonu'na yazdığı mektuba dayandırdığı haberlerde, Twitter'daki son düzenlemelerin, ani değişikliklerin ve keyfi uygulamalarını büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ve İç Pazar Komiseri Thierry Breton'a gönderilen mektupta, AB'nin Twitter için bir "eşik bekçisi" ya da "kontrol modulü" belirlemesi için gerekli incelemelerin bir an önce yapılmasının istendiği belirtildi.Giegold'un mektubunda, "Neredeyse her saat değişen şartlar ve koşullar, bağlantıya getirilen geniş kapsamlı kısıtlamalar için düzensiz gerekçeler ve gazetecilerin hesaplarının engellenmesi sadece rekabet özgürlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasi, ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve basın özgürlüğü için de risk oluşturuyor" ifadelerini kullandığı vurgulandı.Almanya'da Tekel Komisyonu Başkanı Jürgen Kühling de Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın ve Twitter şirketinin son günlerdeki son derece rahatsız edici davranışları büyük endişe kaynağıdır. Twitter gibi platformlar demokrasi için o kadar büyük önem taşıyor ki, keyfi kurallarla kontrol edilemezler" diye konuştu.Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce de Twitter'ın, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına tepki göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221217/twitter-ile-fbiin-sansur-isbirligi-ifsa-oldu-1064704713.html

avrupa birliği

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, avrupa birliği, almanya, stephen twitty, elon musk