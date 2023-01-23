https://sputniknews.com.tr/20230123/izvestiya-uniqlo-rusyada-5-magaza-birakacak-1066089694.html

İzvestiya: Uniqlo, Rusya'da 5 mağaza bırakacak

İzvestiya: Uniqlo, Rusya'da 5 mağaza bırakacak

Rus İzvestiya gazetesi, Japon perakende giyim zinciri Uniqlo’nun Rusya'daki alışveriş merkezlerindeki mağazalarının çoğunu kapatacağını ve ülke genelinde 5... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

mağaza

uniqlo

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Gazetenin ticari mülk komisyoncularından birine atıfla verdiği habere göre Uniqlo, Rusya'daki alışveriş merkezlerindeki mağazalarının çoğunu kapatacak ve ülke genelinde 5 satış noktası bırakacak.Haberde ayrıca şirketin şu ana kadar birkaç mağazasındaki tabelalarını kaldırdığının anlaşıldığı ifade edildi.Rus gayrimenkul danışmanlık şirketi CORE.XP ticari mülkiyet departmanı yöneticisi Nadejda Tsvetkova, gazeteye demecinde Uniqlo’nun Rusya’daki mağaza sayısını optimize ettiğini, fakat pazardan ayrılmadığını aktardı.Uniqlo mağazaları 21 Mart 2022'den itibaren Rusya'daki çalışmalarını askıya almıştı. Şirket, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sürerken Rusya pazarından geçici olarak ayrıldığını duyurmuştu. 20 Ekim’de ise şirketin ürünleri Rus Lamoda platformunda satışa sunulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-sirketler-hasim-ulke-vatandasi-olan-uyelerinin-oylarini-hesaba-katmadan-karar-alabilecek--1065841588.html

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