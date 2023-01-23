Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/izvestiya-uniqlo-rusyada-5-magaza-birakacak-1066089694.html
İzvestiya: Uniqlo, Rusya'da 5 mağaza bırakacak
İzvestiya: Uniqlo, Rusya'da 5 mağaza bırakacak
Rus İzvestiya gazetesi, Japon perakende giyim zinciri Uniqlo’nun Rusya'daki alışveriş merkezlerindeki mağazalarının çoğunu kapatacağını ve ülke genelinde 5... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T22:13+0300
2023-01-23T22:13+0300
ukrayna krizi
rusya
mağaza
uniqlo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066089519_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ec9807e4bcf1855cbe3d7e4b1bb48ff1.jpg
Gazetenin ticari mülk komisyoncularından birine atıfla verdiği habere göre Uniqlo, Rusya'daki alışveriş merkezlerindeki mağazalarının çoğunu kapatacak ve ülke genelinde 5 satış noktası bırakacak.Haberde ayrıca şirketin şu ana kadar birkaç mağazasındaki tabelalarını kaldırdığının anlaşıldığı ifade edildi.Rus gayrimenkul danışmanlık şirketi CORE.XP ticari mülkiyet departmanı yöneticisi Nadejda Tsvetkova, gazeteye demecinde Uniqlo’nun Rusya’daki mağaza sayısını optimize ettiğini, fakat pazardan ayrılmadığını aktardı.Uniqlo mağazaları 21 Mart 2022'den itibaren Rusya'daki çalışmalarını askıya almıştı. Şirket, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sürerken Rusya pazarından geçici olarak ayrıldığını duyurmuştu. 20 Ekim’de ise şirketin ürünleri Rus Lamoda platformunda satışa sunulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-sirketler-hasim-ulke-vatandasi-olan-uyelerinin-oylarini-hesaba-katmadan-karar-alabilecek--1065841588.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066089519_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_46417b995dc16fdec0fa8c862b57ad53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mağaza, uniqlo
rusya, mağaza, uniqlo

İzvestiya: Uniqlo, Rusya'da 5 mağaza bırakacak

22:13 23.01.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONGUniqlo
Uniqlo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
Abone olTelegram
Rus İzvestiya gazetesi, Japon perakende giyim zinciri Uniqlo’nun Rusya'daki alışveriş merkezlerindeki mağazalarının çoğunu kapatacağını ve ülke genelinde 5 satış noktası bırakacağını duyurdu.
Gazetenin ticari mülk komisyoncularından birine atıfla verdiği habere göre Uniqlo, Rusya'daki alışveriş merkezlerindeki mağazalarının çoğunu kapatacak ve ülke genelinde 5 satış noktası bırakacak.
Haberde ayrıca şirketin şu ana kadar birkaç mağazasındaki tabelalarını kaldırdığının anlaşıldığı ifade edildi.
Rus gayrimenkul danışmanlık şirketi CORE.XP ticari mülkiyet departmanı yöneticisi Nadejda Tsvetkova, gazeteye demecinde Uniqlo’nun Rusya’daki mağaza sayısını optimize ettiğini, fakat pazardan ayrılmadığını aktardı.
Uniqlo mağazaları 21 Mart 2022'den itibaren Rusya'daki çalışmalarını askıya almıştı. Şirket, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sürerken Rusya pazarından geçici olarak ayrıldığını duyurmuştu. 20 Ekim’de ise şirketin ürünleri Rus Lamoda platformunda satışa sunulmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek
17 Ocak, 16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала