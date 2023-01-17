https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-sirketler-hasim-ulke-vatandasi-olan-uyelerinin-oylarini-hesaba-katmadan-karar-alabilecek--1065841588.html

Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek

Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlere hasım ülkelerin vatandaşı olan yönetim kurulu üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alma izni verdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T16:45+0300

2023-01-17T16:45+0300

2023-01-17T16:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya’ya hasım ülkeler

şirket

vladimir putin

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Rusya lideri Putin'in imzaladığı ve yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameye göre Rus şirketler, karar alma sürecinde hasım ülkelerin vatandaşlarının oylarını hesaba katmadan salt çoğunluğun görüşüne göre hareket edebilecek. Enerji, mühendislik ve ticaret şirketlerinin yönetimlerine bu hakkı tanıyan kararnameden yararlanabilmek için ilgili şirketin yaptırımlara maruz kalmış olması, hisse senetlerinin en fazla yüzde 50'sinin hasım ülkelerin vatandaşlarına ait olması ve şirketin 2022 cirosunun 100 milyar rubleyi aşması gerekiyor. Rusya, Batı'nın saldırgan tutumu nedeniyle Mayıs 2021'de ilk hasım ülkeler listesini onaylamıştı. ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı liste, toplamda 48 ülkeden oluşuyor.

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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, şirket, vladimir putin