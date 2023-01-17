https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-sirketler-hasim-ulke-vatandasi-olan-uyelerinin-oylarini-hesaba-katmadan-karar-alabilecek--1065841588.html
Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek
Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlere hasım ülkelerin vatandaşı olan yönetim kurulu üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alma izni verdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T16:45+0300
2023-01-17T16:45+0300
2023-01-17T16:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
şirket
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062991828_0:2:3636:2047_1920x0_80_0_0_79ac2ece2070d0dec2d420d9dab82474.jpg
Rusya lideri Putin'in imzaladığı ve yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameye göre Rus şirketler, karar alma sürecinde hasım ülkelerin vatandaşlarının oylarını hesaba katmadan salt çoğunluğun görüşüne göre hareket edebilecek. Enerji, mühendislik ve ticaret şirketlerinin yönetimlerine bu hakkı tanıyan kararnameden yararlanabilmek için ilgili şirketin yaptırımlara maruz kalmış olması, hisse senetlerinin en fazla yüzde 50'sinin hasım ülkelerin vatandaşlarına ait olması ve şirketin 2022 cirosunun 100 milyar rubleyi aşması gerekiyor. Rusya, Batı'nın saldırgan tutumu nedeniyle Mayıs 2021'de ilk hasım ülkeler listesini onaylamıştı. ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı liste, toplamda 48 ülkeden oluşuyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062991828_454:0:3183:2047_1920x0_80_0_0_824c195e8181864f2fa9e8ebe8fcdeab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya’ya hasım ülkeler, şirket, vladimir putin
rusya, rusya’ya hasım ülkeler, şirket, vladimir putin
Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek
16:45 17.01.2023 (güncellendi: 16:46 17.01.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlere hasım ülkelerin vatandaşı olan yönetim kurulu üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alma izni verdi.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı ve yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameye göre Rus şirketler, karar alma sürecinde hasım ülkelerin vatandaşlarının oylarını hesaba katmadan salt çoğunluğun görüşüne göre hareket edebilecek.
Enerji, mühendislik ve ticaret şirketlerinin yönetimlerine bu hakkı tanıyan kararnameden yararlanabilmek için ilgili şirketin yaptırımlara maruz kalmış olması, hisse senetlerinin en fazla yüzde 50'sinin hasım ülkelerin vatandaşlarına ait olması ve şirketin 2022 cirosunun 100 milyar rubleyi aşması gerekiyor.
Rusya, Batı'nın saldırgan tutumu nedeniyle Mayıs 2021'de ilk hasım ülkeler listesini onaylamıştı. ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı liste, toplamda 48 ülkeden oluşuyor.