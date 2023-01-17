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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-sirketler-hasim-ulke-vatandasi-olan-uyelerinin-oylarini-hesaba-katmadan-karar-alabilecek--1065841588.html
Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek
Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlere hasım ülkelerin vatandaşı olan yönetim kurulu üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alma izni verdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T16:45+0300
2023-01-17T16:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
şirket
vladimir putin
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Rusya lideri Putin'in imzaladığı ve yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameye göre Rus şirketler, karar alma sürecinde hasım ülkelerin vatandaşlarının oylarını hesaba katmadan salt çoğunluğun görüşüne göre hareket edebilecek. Enerji, mühendislik ve ticaret şirketlerinin yönetimlerine bu hakkı tanıyan kararnameden yararlanabilmek için ilgili şirketin yaptırımlara maruz kalmış olması, hisse senetlerinin en fazla yüzde 50'sinin hasım ülkelerin vatandaşlarına ait olması ve şirketin 2022 cirosunun 100 milyar rubleyi aşması gerekiyor. Rusya, Batı'nın saldırgan tutumu nedeniyle Mayıs 2021'de ilk hasım ülkeler listesini onaylamıştı. ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı liste, toplamda 48 ülkeden oluşuyor.
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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, şirket, vladimir putin
rusya, rusya’ya hasım ülkeler, şirket, vladimir putin

Rus şirketler, hasım ülke vatandaşı olan üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alabilecek

16:45 17.01.2023 (güncellendi: 16:46 17.01.2023)
© Sputnik / Алексей Бабушкин / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlere hasım ülkelerin vatandaşı olan yönetim kurulu üyelerinin oylarını hesaba katmadan karar alma izni verdi.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı ve yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameye göre Rus şirketler, karar alma sürecinde hasım ülkelerin vatandaşlarının oylarını hesaba katmadan salt çoğunluğun görüşüne göre hareket edebilecek.
Enerji, mühendislik ve ticaret şirketlerinin yönetimlerine bu hakkı tanıyan kararnameden yararlanabilmek için ilgili şirketin yaptırımlara maruz kalmış olması, hisse senetlerinin en fazla yüzde 50'sinin hasım ülkelerin vatandaşlarına ait olması ve şirketin 2022 cirosunun 100 milyar rubleyi aşması gerekiyor.
Rusya, Batı'nın saldırgan tutumu nedeniyle Mayıs 2021'de ilk hasım ülkeler listesini onaylamıştı. ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı liste, toplamda 48 ülkeden oluşuyor.
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