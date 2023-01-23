https://sputniknews.com.tr/20230123/hayvan-koruma-derneginde-horoz-dovusturduler-1066078153.html

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

horoz

manisa

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Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu; Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası dernekte yapılan aramada, 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi. Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/gaziantepte-horoz-dovusturenlere-109-bin-lira-ceza-1065869286.html

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