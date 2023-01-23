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Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler
Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T16:18+0300
2023-01-23T16:18+0300
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türkiye
horoz
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Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu; Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası dernekte yapılan aramada, 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi. Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/gaziantepte-horoz-dovusturenlere-109-bin-lira-ceza-1065869286.html
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türkiye, horoz, manisa
türkiye, horoz, manisa

Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

16:18 23.01.2023
© İHA / VEHBİ SARIHANHayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler
Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / VEHBİ SARIHAN
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirdi. Dernekteki 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası kesildi.
Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu; Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası dernekte yapılan aramada, 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi.
Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
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