https://sputniknews.com.tr/20230118/gaziantepte-horoz-dovusturenlere-109-bin-lira-ceza-1065869286.html
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza
Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynayan 27 şahsa 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T12:24+0300
2023-01-18T12:24+0300
2023-01-18T12:45+0300
horoz dövüşü
gaziantep
türkiye
para cezası
kumar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065868393_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c0ad38e96bc9373365eb5773a1073ff.jpg
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kahvehane içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem başlatıldı. Kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynayan 27 şahsa ise toplam 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.Operasyonda, horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde ele geçirilen 7 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220509/manisada-horoz-dovusturen-31-kisiye-56-bin-lira-para-cezasi-1056195666.html
gaziantep
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065868393_142:0:1342:900_1920x0_80_0_0_3685cbcb48648e168b5d43cd190b3d43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
horoz dövüşü, gaziantep, para cezası, kumar
horoz dövüşü, gaziantep, para cezası, kumar
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza
12:24 18.01.2023 (güncellendi: 12:45 18.01.2023) Abone ol
Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynayan 27 şahsa 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 4 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatılırken horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde 7 adet horoz ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kahvehane içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem başlatıldı. Kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynayan 27 şahsa ise toplam 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.
Operasyonda, horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde ele geçirilen 7 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.