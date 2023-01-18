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https://sputniknews.com.tr/20230118/gaziantepte-horoz-dovusturenlere-109-bin-lira-ceza-1065869286.html
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza
Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynayan 27 şahsa 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-18T12:45+0300
horoz dövüşü
gaziantep
türkiye
para cezası
kumar
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kahvehane içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem başlatıldı. Kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynayan 27 şahsa ise toplam 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.Operasyonda, horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde ele geçirilen 7 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220509/manisada-horoz-dovusturen-31-kisiye-56-bin-lira-para-cezasi-1056195666.html
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horoz dövüşü, gaziantep, para cezası, kumar
horoz dövüşü, gaziantep, para cezası, kumar

Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza

12:24 18.01.2023 (güncellendi: 12:45 18.01.2023)
© İHAHoroz dövüştüren mekan, ring
Horoz dövüştüren mekan, ring - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© İHA
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Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynayan 27 şahsa 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 4 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatılırken horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde 7 adet horoz ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kahvehane içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem başlatıldı. Kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynayan 27 şahsa ise toplam 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.
Operasyonda, horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde ele geçirilen 7 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.
Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56 bin lira para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
TÜRKİYE
Manisa'da horoz dövüştüren 31 kişiye 56 bin lira para cezası
9 Mayıs 2022, 02:42
Türkiye
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