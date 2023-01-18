https://sputniknews.com.tr/20230118/gaziantepte-horoz-dovusturenlere-109-bin-lira-ceza-1065869286.html

Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza

Gaziantep'te horoz dövüştürenlere 109 bin lira ceza

Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynayan 27 şahsa 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T12:24+0300

2023-01-18T12:24+0300

2023-01-18T12:45+0300

horoz dövüşü

gaziantep

türkiye

para cezası

kumar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065868393_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c0ad38e96bc9373365eb5773a1073ff.jpg

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde horoz dövüşü yaptırmak suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kahvehane içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan yasal işlem başlatıldı. Kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynayan 27 şahsa ise toplam 109 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.Operasyonda, horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde ele geçirilen 7 adet horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220509/manisada-horoz-dovusturen-31-kisiye-56-bin-lira-para-cezasi-1056195666.html

gaziantep

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

horoz dövüşü, gaziantep, para cezası, kumar