Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230123/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-pankart-acan-2-kisi-gozaltina-alindi-1066054127.html
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T01:30+0300
2023-01-23T01:30+0300
türkiye
fatih sultan mehmet köprüsü
hayvan
hayvan hakları
pankart
gözaltı
konya
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054195_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_d573f89e898677b68b7c911826f2253a.jpg
FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.Konya’da belediyeye ait barınakta kürekle vurarak bir köpeği katledenlerin cezasız kalmasını protesto etmek için pankart asma eylemini gerçekleştirenlerin Karamelek Beslemede kurucusu Emre Akkuş ve Orman Besleme kurucusu Mustafa Kaygusuz olduğu öğrenildi.Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/isvicrede-erdogani-hedef-gosteren-pankart-davasinda-4-saniga-beraat-karari-yargitaya-gidiyor-1060501759.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054195_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_4913a526053e4f146e1ba1628d43249f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih sultan mehmet köprüsü, hayvan, hayvan hakları, pankart, gözaltı, konya, köpek
fatih sultan mehmet köprüsü, hayvan, hayvan hakları, pankart, gözaltı, konya, köpek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı

01:30 23.01.2023
© AAİstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.
FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.
Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.
Konya’da belediyeye ait barınakta kürekle vurarak bir köpeği katledenlerin cezasız kalmasını protesto etmek için pankart asma eylemini gerçekleştirenlerin Karamelek Beslemede kurucusu Emre Akkuş ve Orman Besleme kurucusu Mustafa Kaygusuz olduğu öğrenildi.
Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
TÜRKİYE
İsviçre'de, Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa beraat kararı Yargıtay'a gidiyor
28 Ağustos 2022, 22:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала