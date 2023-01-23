https://sputniknews.com.tr/20230123/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-pankart-acan-2-kisi-gozaltina-alindi-1066054127.html
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T01:30+0300
2023-01-23T01:30+0300
2023-01-23T01:30+0300
türkiye
fatih sultan mehmet köprüsü
hayvan
hayvan hakları
pankart
gözaltı
konya
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054195_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_d573f89e898677b68b7c911826f2253a.jpg
FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.Konya’da belediyeye ait barınakta kürekle vurarak bir köpeği katledenlerin cezasız kalmasını protesto etmek için pankart asma eylemini gerçekleştirenlerin Karamelek Beslemede kurucusu Emre Akkuş ve Orman Besleme kurucusu Mustafa Kaygusuz olduğu öğrenildi.Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/isvicrede-erdogani-hedef-gosteren-pankart-davasinda-4-saniga-beraat-karari-yargitaya-gidiyor-1060501759.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054195_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_4913a526053e4f146e1ba1628d43249f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih sultan mehmet köprüsü, hayvan, hayvan hakları, pankart, gözaltı, konya, köpek
fatih sultan mehmet köprüsü, hayvan, hayvan hakları, pankart, gözaltı, konya, köpek
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı
Abone ol
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.
FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.
Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.
Konya’da belediyeye ait barınakta kürekle vurarak bir köpeği katledenlerin cezasız kalmasını protesto etmek için pankart asma eylemini gerçekleştirenlerin Karamelek Beslemede kurucusu Emre Akkuş ve Orman Besleme kurucusu Mustafa Kaygusuz olduğu öğrenildi.
Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.