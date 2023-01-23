https://sputniknews.com.tr/20230123/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-pankart-acan-2-kisi-gozaltina-alindi-1066054127.html

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pankart açan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde hayvan haklarına yönelik pankart açan 2 kişi gözaltına alındı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fatih sultan mehmet köprüsü

hayvan

hayvan hakları

pankart

gözaltı

konya

köpek

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FSM Köprüsü'ne gelen 2 kişi, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür" yazılı pankart astı.Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.Konya’da belediyeye ait barınakta kürekle vurarak bir köpeği katledenlerin cezasız kalmasını protesto etmek için pankart asma eylemini gerçekleştirenlerin Karamelek Beslemede kurucusu Emre Akkuş ve Orman Besleme kurucusu Mustafa Kaygusuz olduğu öğrenildi.Eylemi gerçekleştiren 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/isvicrede-erdogani-hedef-gosteren-pankart-davasinda-4-saniga-beraat-karari-yargitaya-gidiyor-1060501759.html

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fatih sultan mehmet köprüsü, hayvan, hayvan hakları, pankart, gözaltı, konya, köpek