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https://sputniknews.com.tr/20230123/erbas-isvecte-kuran-i-kerimin-yakilmasiyla-ilgili-120-ulkede-mahkemelere-basvuracagiz-1066066270.html
Erbaş: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili 120 ülkede mahkemelere başvuracağız
Erbaş: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili 120 ülkede mahkemelere başvuracağız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:54+0300
2023-01-23T12:54+0300
türkiye
isveç
kuran-ı kerim
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde, bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı."İslamofobi konusunda herhangi bir çağrı yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erbaş, Avrupa'daki entelektüellere çağrı yapacaklarını söyledi:Diyanet'in, İsveç'te Kur'an Kerim'in yakıldığı eylemi yargıya taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erbaş, şunları kaydetti:
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isveç, kuran-ı kerim, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı
isveç, kuran-ı kerim, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı

Erbaş: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili 120 ülkede mahkemelere başvuracağız

12:54 23.01.2023
© AA Ali Erbaş
 Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde, bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
"İslamofobi konusunda herhangi bir çağrı yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erbaş, Avrupa'daki entelektüellere çağrı yapacaklarını söyledi:
"Çeşitli kesimlerin temsilcilerine bir mektupla ulaşacağız, onun çalışmalarına başladık. Çarşamba, İslam İşbirliği Teşkilatı ile çevrim içi bir toplantı planlıyoruz. Burada sadece İsveç'teki menfur Kur'an yakma eylemine yönelik değil, Avrupa ülkelerinde yapılan birtakım İslamofobik saldırılara karşı tepkimizi hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz."
Diyanet'in, İsveç'te Kur'an Kerim'in yakıldığı eylemi yargıya taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erbaş, şunları kaydetti:
"Dün birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla çok önemli bir toplantı oldu. O toplantıda konuştuğumuz konulardan birisi de özellikle başkanlığımızın 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak inşallah. Bir de çeşitli yerlere mektuplar yazarak özellikle Kuran-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz."
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