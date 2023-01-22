İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu

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İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."