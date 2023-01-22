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İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu
İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu
22.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, isveç, kuran-ı kerim, cami, ali erbaş, fotoğraf
фото, isveç, kuran-ı kerim, cami, ali erbaş, fotoğraf

İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu

10:15 22.01.2023 (güncellendi: 10:16 22.01.2023)
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© AA

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İsveç&#x27;te Türkiye&#x27;nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur&#x27;an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur&#x27;an-ı Kerim okundu, dua edildi. - Sputnik Türkiye
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© AA

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

© AA

Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kur&#x27;an-ı Kerim&#x27;in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, &quot;Kur&#x27;an-ı Kerim&#x27;i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur&#x27;an-ı Kerim&#x27;i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur&#x27;an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

© AA

İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."

İslam&#x27;ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: &quot;Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur&#x27;an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur&#x27;an-ı Kerim&#x27;i tanıyın, anlayın, Kur&#x27;an-ı Kerim&#x27;e düşman değil dost olun. Çünkü Kur&#x27;an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır.&quot; - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."

© AA

İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini söyledi.

İslam&#x27;ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini söyledi.

© AA

Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız" dedi.

Erbaş, &quot;Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız" dedi.

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