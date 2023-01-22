İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."
İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."
İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini söyledi.
İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini söyledi.
Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız" dedi.
Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız" dedi.