https://sputniknews.com.tr/20230123/dunyada-kirmizi-listede-olan-vasak-tuncelide-goruntulendi-1066086219.html
Dünyada kırmızı listede olan vaşak Tunceli'de görüntülendi
Dünyada kırmızı listede olan vaşak Tunceli'de görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Pülümür Vadisi'nde fotoğraflandı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:52+0300
2023-01-23T20:52+0300
2023-01-23T20:52+0300
vaşak
tunceli
yaşam
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de Pülümür Vadisi'nde karayolundan karşıya geçerken Engin Benli isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı. Fotoğraflanan vaşak, kara yolundan hızla karşıya gerek ormanlık alanda gözden kayboldu.
tunceli
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vaşak, tunceli, nesli tükenmekte olan hayvanlar
vaşak, tunceli, nesli tükenmekte olan hayvanlar
Dünyada kırmızı listede olan vaşak Tunceli'de görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Pülümür Vadisi'nde fotoğraflandı.
Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de Pülümür Vadisi'nde karayolundan karşıya geçerken Engin Benli isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı.
Fotoğraflanan vaşak, kara yolundan hızla karşıya gerek ormanlık alanda gözden kayboldu.