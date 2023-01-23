https://sputniknews.com.tr/20230123/dunyada-kirmizi-listede-olan-vasak-tuncelide-goruntulendi-1066086219.html

Dünyada kırmızı listede olan vaşak Tunceli'de görüntülendi

Dünyada kırmızı listede olan vaşak Tunceli'de görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Pülümür Vadisi'nde fotoğraflandı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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vaşak

tunceli

yaşam

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de Pülümür Vadisi'nde karayolundan karşıya geçerken Engin Benli isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı. Fotoğraflanan vaşak, kara yolundan hızla karşıya gerek ormanlık alanda gözden kayboldu.

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vaşak, tunceli, nesli tükenmekte olan hayvanlar