Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/britanyada-bu-aksam-daha-az-elektrik-kullanan-hanelere-fatura-indirimi-uygulamasina-gecildi-1066084883.html
Britanya'da bu akşam daha az elektrik kullanan hanelere fatura indirimi uygulamasına geçildi
Britanya'da bu akşam daha az elektrik kullanan hanelere fatura indirimi uygulamasına geçildi
Enerji krizinin neden olabileceği elektrik kesintilerini önleme planının parçası olarak, İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde bir milyona yakın haneye bu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:06+0300
2023-01-23T20:21+0300
avrupa'da enerji krizi
britanya
ingiltere
galler
iskoçya
elektrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053088171_0:52:1201:727_1920x0_80_0_0_31e6c1d40a5db58d9b6daff10ffb900c.jpg
Avrupa, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında kendini Rus enerjisinden mahrum bırakırken, geçen ayki kar fırtınasının ardından ayaza teslim olan Britanya'da insanların ısıtmayı daha fazla açması enerji kullanımını artırdı. Londra merkezli çok uluslu Britanya gaz ve elektrik hizmetleri şirketi National Grid, şimdilik sadece denemesini yaptığı Talep Esnekliği Hizmeti programına kayıt yaptıran hanelerin, en çok elektrik tüketilen akşam saatinde fırını, çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, oyun konsolunu kullanmayı, elektrikli aracı şarj etmeyi erteleme gibi önlemlerle daha az elektrik yakmaları halinde faturalarında indirim alacaklarını duyurdu. National Grid tarafından belirlenen süreler arasında elektrik kullanımlarını azaltmaları durumunda müşteriler indirim alacak. Bugün program 17:00 ile 18:00 arasında çalışacak.Tasarrufların kullanılan enerji miktarına bağlı olarak birkaç sterlin ile 20 sterlin arasında değişebileceğini söyleyen National Grid'in hesabına göre 12 uygulama olması halinde bu kış her tüketici en fazla 240 sterlinlik kazanç elde edecek. Bugün yerel saatle 17:00 ile 18:00 saatleri arasındaki uygulamadan gelecek sonuçlara göre programı yarın da işletmeye gerek olup olmadığına karar verilecek. Şirketin açıklamasına göre akıllı sayacı olan İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerindeki haneler programa kaydolan 26 tedarikçiden birinden elektrik alıyorsa, uygulamanın bugün başladığına dair bildirim üzerinden katılım sağlayabilecek.Bir milyondan fazla hane ve işletme, mart ayına kadar devam etmesi planlanan programa katılmak için kaydoldu.Bu hafta rüzgar enerjisinin de normalden daha düşük olacağının tahmin edildiği Britanya'da ihtiyaç duyulan elektriğin deniz altı kablolarıyla Avrupa'dan ithal edilip edilemeyeceği de belirsiz.National Grid, talebi azaltmak için Talep Esnekliği Hizmeti'ni etkinleştirerek, bazı hanelerin elektrik kullanımlarını kesmeleri karşılığı indirim almaları olanağını sundu. Başta sunulan indirimlerin düzeyi nedeniyle yeterince ilgi görmeyeceği endişesi vardı. Ancak bugüne kadar yapılan dokuz denemede tüketicilerin tahmin edilenden daha fazla enerji tasarrufu yaptığı saptandı. Daha önce elektrik kaynaklarının azalması durumunda kömürle çalışan jeneratörlerden üçünü beklemeye almayı talep eden şirket, şimdilik bu planını devreye sokmadı. Talebi 'ihtiyati' diye niteleyen operatör, durumun tekrar değişmesi durumunda enerji tesislerinin hızla ısıtılabileceğini söyledi.
britanya
ingiltere
galler
iskoçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053088171_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_f5eab17e44c0e69e6bcc0639103fae08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
britanya, ingiltere, galler, iskoçya, elektrik
britanya, ingiltere, galler, iskoçya, elektrik

Britanya'da bu akşam daha az elektrik kullanan hanelere fatura indirimi uygulamasına geçildi

20:06 23.01.2023 (güncellendi: 20:21 23.01.2023)
© Flickr / Marco Verchrobot süpürge
robot süpürge - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Flickr / Marco Verch
Abone olTelegram
Enerji krizinin neden olabileceği elektrik kesintilerini önleme planının parçası olarak, İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde bir milyona yakın haneye bu akşamı daha az elektrik kullanmaları için ödeme yapılacak.
Avrupa, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında kendini Rus enerjisinden mahrum bırakırken, geçen ayki kar fırtınasının ardından ayaza teslim olan Britanya'da insanların ısıtmayı daha fazla açması enerji kullanımını artırdı.
Londra merkezli çok uluslu Britanya gaz ve elektrik hizmetleri şirketi National Grid, şimdilik sadece denemesini yaptığı Talep Esnekliği Hizmeti programına kayıt yaptıran hanelerin, en çok elektrik tüketilen akşam saatinde fırını, çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, oyun konsolunu kullanmayı, elektrikli aracı şarj etmeyi erteleme gibi önlemlerle daha az elektrik yakmaları halinde faturalarında indirim alacaklarını duyurdu.
National Grid tarafından belirlenen süreler arasında elektrik kullanımlarını azaltmaları durumunda müşteriler indirim alacak. Bugün program 17:00 ile 18:00 arasında çalışacak.
Tasarrufların kullanılan enerji miktarına bağlı olarak birkaç sterlin ile 20 sterlin arasında değişebileceğini söyleyen National Grid'in hesabına göre 12 uygulama olması halinde bu kış her tüketici en fazla 240 sterlinlik kazanç elde edecek. Bugün yerel saatle 17:00 ile 18:00 saatleri arasındaki uygulamadan gelecek sonuçlara göre programı yarın da işletmeye gerek olup olmadığına karar verilecek.
Şirketin açıklamasına göre akıllı sayacı olan İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerindeki haneler programa kaydolan 26 tedarikçiden birinden elektrik alıyorsa, uygulamanın bugün başladığına dair bildirim üzerinden katılım sağlayabilecek.
Bir milyondan fazla hane ve işletme, mart ayına kadar devam etmesi planlanan programa katılmak için kaydoldu.
Bu hafta rüzgar enerjisinin de normalden daha düşük olacağının tahmin edildiği Britanya'da ihtiyaç duyulan elektriğin deniz altı kablolarıyla Avrupa'dan ithal edilip edilemeyeceği de belirsiz.
National Grid, talebi azaltmak için Talep Esnekliği Hizmeti'ni etkinleştirerek, bazı hanelerin elektrik kullanımlarını kesmeleri karşılığı indirim almaları olanağını sundu. Başta sunulan indirimlerin düzeyi nedeniyle yeterince ilgi görmeyeceği endişesi vardı. Ancak bugüne kadar yapılan dokuz denemede tüketicilerin tahmin edilenden daha fazla enerji tasarrufu yaptığı saptandı.
Daha önce elektrik kaynaklarının azalması durumunda kömürle çalışan jeneratörlerden üçünü beklemeye almayı talep eden şirket, şimdilik bu planını devreye sokmadı. Talebi 'ihtiyati' diye niteleyen operatör, durumun tekrar değişmesi durumunda enerji tesislerinin hızla ısıtılabileceğini söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала