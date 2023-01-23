https://sputniknews.com.tr/20230123/britanyada-bu-aksam-daha-az-elektrik-kullanan-hanelere-fatura-indirimi-uygulamasina-gecildi-1066084883.html

Britanya'da bu akşam daha az elektrik kullanan hanelere fatura indirimi uygulamasına geçildi

Britanya'da bu akşam daha az elektrik kullanan hanelere fatura indirimi uygulamasına geçildi

Enerji krizinin neden olabileceği elektrik kesintilerini önleme planının parçası olarak, İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde bir milyona yakın haneye bu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T20:06+0300

2023-01-23T20:06+0300

2023-01-23T20:21+0300

avrupa'da enerji krizi

britanya

ingiltere

galler

iskoçya

elektrik

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Avrupa, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında kendini Rus enerjisinden mahrum bırakırken, geçen ayki kar fırtınasının ardından ayaza teslim olan Britanya'da insanların ısıtmayı daha fazla açması enerji kullanımını artırdı. Londra merkezli çok uluslu Britanya gaz ve elektrik hizmetleri şirketi National Grid, şimdilik sadece denemesini yaptığı Talep Esnekliği Hizmeti programına kayıt yaptıran hanelerin, en çok elektrik tüketilen akşam saatinde fırını, çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, oyun konsolunu kullanmayı, elektrikli aracı şarj etmeyi erteleme gibi önlemlerle daha az elektrik yakmaları halinde faturalarında indirim alacaklarını duyurdu. National Grid tarafından belirlenen süreler arasında elektrik kullanımlarını azaltmaları durumunda müşteriler indirim alacak. Bugün program 17:00 ile 18:00 arasında çalışacak.Tasarrufların kullanılan enerji miktarına bağlı olarak birkaç sterlin ile 20 sterlin arasında değişebileceğini söyleyen National Grid'in hesabına göre 12 uygulama olması halinde bu kış her tüketici en fazla 240 sterlinlik kazanç elde edecek. Bugün yerel saatle 17:00 ile 18:00 saatleri arasındaki uygulamadan gelecek sonuçlara göre programı yarın da işletmeye gerek olup olmadığına karar verilecek. Şirketin açıklamasına göre akıllı sayacı olan İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerindeki haneler programa kaydolan 26 tedarikçiden birinden elektrik alıyorsa, uygulamanın bugün başladığına dair bildirim üzerinden katılım sağlayabilecek.Bir milyondan fazla hane ve işletme, mart ayına kadar devam etmesi planlanan programa katılmak için kaydoldu.Bu hafta rüzgar enerjisinin de normalden daha düşük olacağının tahmin edildiği Britanya'da ihtiyaç duyulan elektriğin deniz altı kablolarıyla Avrupa'dan ithal edilip edilemeyeceği de belirsiz.National Grid, talebi azaltmak için Talep Esnekliği Hizmeti'ni etkinleştirerek, bazı hanelerin elektrik kullanımlarını kesmeleri karşılığı indirim almaları olanağını sundu. Başta sunulan indirimlerin düzeyi nedeniyle yeterince ilgi görmeyeceği endişesi vardı. Ancak bugüne kadar yapılan dokuz denemede tüketicilerin tahmin edilenden daha fazla enerji tasarrufu yaptığı saptandı. Daha önce elektrik kaynaklarının azalması durumunda kömürle çalışan jeneratörlerden üçünü beklemeye almayı talep eden şirket, şimdilik bu planını devreye sokmadı. Talebi 'ihtiyati' diye niteleyen operatör, durumun tekrar değişmesi durumunda enerji tesislerinin hızla ısıtılabileceğini söyledi.

britanya

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britanya, ingiltere, galler, iskoçya, elektrik