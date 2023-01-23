https://sputniknews.com.tr/20230123/abdde-cin-yeni-yili-kutlamalarina-silahli-saldiri-duzenleyen-suphelinin-fotografi-yayinlandi-1066053733.html

ABD’de Çin Yeni Yılı kutlamalarına silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin fotoğrafı yayınlandı

ABD’de Çin Yeni Yılı kutlamalarına silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin fotoğrafı yayınlandı

ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırganın... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T00:58+0300

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kaliforniya

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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyen saldırganı yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor.Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, saldırganın fotoğrafını yayınlayarak, zanlının silahlı ve tehlikeli olduğu belirtildi. Saldırganın, erkek ve Asyalı olduğu aktarıldı.Güvenlik güçleri, beyaz bir minibüsün etrafını çevirdiGüvenlik güçleri, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısında Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirdi. Zanlının aracın içinde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Monterey Park’ta düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230122/abdde-silahli-saldiri-9-olu-1066041179.html

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abd, çin yeni yılı, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, şüpheli, polis, kaliforniya