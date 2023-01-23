ABD’de Çin Yeni Yılı kutlamalarına silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin fotoğrafı yayınlandı
00:58 23.01.2023 (güncellendi: 00:59 23.01.2023)
© İHAABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırganın fotoğraflı yayınlandı.
© İHA
ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırganın fotoğraflı yayınlandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyen saldırganı yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor.
Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, saldırganın fotoğrafını yayınlayarak, zanlının silahlı ve tehlikeli olduğu belirtildi. Saldırganın, erkek ve Asyalı olduğu aktarıldı.
Please circulate.— Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) January 22, 2023
This photo will help solve this mass shooting where 10 were killed!
Everyone's help is required to circulate this face.#MontereyPark pic.twitter.com/0fpHMvQXbv
Güvenlik güçleri, beyaz bir minibüsün etrafını çevirdi
Güvenlik güçleri, Monterey Park'ın yaklaşık 50 kilometre güneybatısında Torrance’de silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen beyaz bir minibüsün etrafını çevirdi.
MONTEREY PARK SHOOTING UPDATE: AIR7 HD was over the scene as police maneuvered SWAT vehicles on either end of the van and entered.— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 22, 2023
A body was found in the driver's seat, but it's unclear if that person is the Monterey Park mass shooting suspect. https://t.co/lC4ZotBaON pic.twitter.com/UEXFGhwKqI
Zanlının aracın içinde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Monterey Park’ta düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.