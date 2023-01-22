https://sputniknews.com.tr/20230122/abdde-silahli-saldiri-9-olu-1066041179.html

ABD'de Çinlilerin yeni yıl festivalinin ardından silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı

ABD'de Çinlilerin yeni yıl festivalinin ardından silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Los Angeles şehrinde Çinlilerin Ay takvimine göre yeni yıl kutlamalarından bir saat sonra yakındaki bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. En... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T13:41+0300

2023-01-22T13:41+0300

2023-01-22T15:30+0300

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ABD'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Monterey Park'ta binlerce kişinin katıldığı Ay Takvimi Yeni Yılı kutlamalarının hemen ardından silahlı saldırı düzenlendi. Beyaz bir erkeğin Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı bölgede makineli tüfekle ateş açılması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Kutlamalara gece kulübünde devam edenleri hedef aldıLos Angeles şehir merkezine 13 km mesafedeki Monterey Park'ın yaklaşık 60 binlik nüfusunun büyük bölümünü Asya kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Monterey Park'ta Çin Yeni Yılı için düzenlenen 2 günlük festivale, gün içinde on binlerce kişi katıldı. Saldırı yerel saatle yaklaşık 22.00'da festival alanının yakınlarında düzenlendi.Görgü tanıkları, saldırganın elinde makineli tüfek olduğunu ve Garvey Bulvarı’ndaki bir dans kulübünü hedef aldığını aktardı.İnsanlar bağrışarak kaçtıThe Los Angeles Times'a konuşan bölge sakinleri festival son bulduktan sonra düzenlenen saldırıdan insanların bağrışarak kaçtıklarını söyledi. Olay yerine yakın bir deniz ürünleri barbekü restoranının sahibi Seung Won Choi, gazeteye, üç kişinin restoranına koşarak daldığını ve kendisine kapıyı kilitlemesini, bölgede makineli tüfekli bir adam olduğunu, yedek mermilerinin de bulunduğunu söylediğini anlattı.Yaralıların sedyeyle ambulanslara kaldırılma görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyaya, silahlı polisin Garvey Bulvarı çevresinde operasyon düzenleme ve sokakları kordona alma görüntüleri de düştü.Polis halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.Los Angeles County Şerif Departmanından Yüzbaşı Andrew Meyer, saldırıdan 5 saat sonra yaptığı açıklamada, "Şüpheli olay yerinden kaçtı ve hala aranıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/1066040445.html

https://sputniknews.com.tr/20230102/abdde-yeni-yil-kutlamalarindaki-silahli-saldirilarda-3-kisi-oldu-13-kisi-yaralandi-1065309154.html

https://sputniknews.com.tr/20230110/abdde-sinifta-ogretmenini-vuran-cocugun-kullandigi-silahi-annesi-satin-almis-1065575905.html

https://sputniknews.com.tr/20230117/abdde-silahli-saldiri-biri-6-aylik-bebek-6-kisi-hayatini-kaybetti-1065816753.html

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