ABD'de Çinlilerin yeni yıl festivalinin ardından silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı
13:41 22.01.2023 (güncellendi: 15:30 22.01.2023)
© AFP 2023 / STRÇin- Tavşan Yılı
© AFP 2023 / STR
ABD'nin Los Angeles şehrinde Çinlilerin Ay takvimine göre yeni yıl kutlamalarından bir saat sonra yakındaki bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. En az 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
ABD'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Monterey Park'ta binlerce kişinin katıldığı Ay Takvimi Yeni Yılı kutlamalarının hemen ardından silahlı saldırı düzenlendi.
Beyaz bir erkeğin Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı bölgede makineli tüfekle ateş açılması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
#UPDATE The man wanted for killing 10 people & wounding 10 in a mass shooting in California was still at large Sunday, police said, more than five hours after the attack.— AFP News Agency (@AFP) January 22, 2023
"The suspect fled the scene and remains outstanding," Captain Andrew Meyer of LA Sheriff's Department. pic.twitter.com/c5LX4HC1uR
Kutlamalara gece kulübünde devam edenleri hedef aldı
Los Angeles şehir merkezine 13 km mesafedeki Monterey Park'ın yaklaşık 60 binlik nüfusunun büyük bölümünü Asya kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Monterey Park'ta Çin Yeni Yılı için düzenlenen 2 günlük festivale, gün içinde on binlerce kişi katıldı. Saldırı yerel saatle yaklaşık 22.00'da festival alanının yakınlarında düzenlendi.
Görgü tanıkları, saldırganın elinde makineli tüfek olduğunu ve Garvey Bulvarı’ndaki bir dans kulübünü hedef aldığını aktardı.
İnsanlar bağrışarak kaçtı
The Los Angeles Times'a konuşan bölge sakinleri festival son bulduktan sonra düzenlenen saldırıdan insanların bağrışarak kaçtıklarını söyledi.
Olay yerine yakın bir deniz ürünleri barbekü restoranının sahibi Seung Won Choi, gazeteye, üç kişinin restoranına koşarak daldığını ve kendisine kapıyı kilitlemesini, bölgede makineli tüfekli bir adam olduğunu, yedek mermilerinin de bulunduğunu söylediğini anlattı.
Yaralıların sedyeyle ambulanslara kaldırılma görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyaya, silahlı polisin Garvey Bulvarı çevresinde operasyon düzenleme ve sokakları kordona alma görüntüleri de düştü.
5 1/2 hours after the deadly Monterey Park shooting, we are learning 10 people have died with an additional 10 being treated at local hospitals. The suspect remains at large. Watch as Capt. Andrew Meyer from LA County Sheriff homicide gives an update More: https://t.co/riwvwCKguC pic.twitter.com/BVBsqKaSYg— KCAL News (@CBSLA) January 22, 2023
Polis halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.
Los Angeles County Şerif Departmanından Yüzbaşı Andrew Meyer, saldırıdan 5 saat sonra yaptığı açıklamada, "Şüpheli olay yerinden kaçtı ve hala aranıyor" dedi.