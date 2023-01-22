Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230122/abdde-silahli-saldiri-9-olu-1066041179.html
ABD'de Çinlilerin yeni yıl festivalinin ardından silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı
ABD'de Çinlilerin yeni yıl festivalinin ardından silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı
ABD'nin Los Angeles şehrinde Çinlilerin Ay takvimine göre yeni yıl kutlamalarından bir saat sonra yakındaki bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. En... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T13:41+0300
2023-01-22T15:30+0300
dünya
abd
los angeles
ay
yeni yıl
asya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066039866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e7c4ed0cec6fb380837e27915042de3.jpg
ABD'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Monterey Park'ta binlerce kişinin katıldığı Ay Takvimi Yeni Yılı kutlamalarının hemen ardından silahlı saldırı düzenlendi. Beyaz bir erkeğin Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı bölgede makineli tüfekle ateş açılması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Kutlamalara gece kulübünde devam edenleri hedef aldıLos Angeles şehir merkezine 13 km mesafedeki Monterey Park'ın yaklaşık 60 binlik nüfusunun büyük bölümünü Asya kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Monterey Park'ta Çin Yeni Yılı için düzenlenen 2 günlük festivale, gün içinde on binlerce kişi katıldı. Saldırı yerel saatle yaklaşık 22.00'da festival alanının yakınlarında düzenlendi.Görgü tanıkları, saldırganın elinde makineli tüfek olduğunu ve Garvey Bulvarı’ndaki bir dans kulübünü hedef aldığını aktardı.İnsanlar bağrışarak kaçtıThe Los Angeles Times'a konuşan bölge sakinleri festival son bulduktan sonra düzenlenen saldırıdan insanların bağrışarak kaçtıklarını söyledi. Olay yerine yakın bir deniz ürünleri barbekü restoranının sahibi Seung Won Choi, gazeteye, üç kişinin restoranına koşarak daldığını ve kendisine kapıyı kilitlemesini, bölgede makineli tüfekli bir adam olduğunu, yedek mermilerinin de bulunduğunu söylediğini anlattı.Yaralıların sedyeyle ambulanslara kaldırılma görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyaya, silahlı polisin Garvey Bulvarı çevresinde operasyon düzenleme ve sokakları kordona alma görüntüleri de düştü.Polis halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.Los Angeles County Şerif Departmanından Yüzbaşı Andrew Meyer, saldırıdan 5 saat sonra yaptığı açıklamada, "Şüpheli olay yerinden kaçtı ve hala aranıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/1066040445.html
https://sputniknews.com.tr/20230102/abdde-yeni-yil-kutlamalarindaki-silahli-saldirilarda-3-kisi-oldu-13-kisi-yaralandi-1065309154.html
https://sputniknews.com.tr/20230110/abdde-sinifta-ogretmenini-vuran-cocugun-kullandigi-silahi-annesi-satin-almis-1065575905.html
https://sputniknews.com.tr/20230117/abdde-silahli-saldiri-biri-6-aylik-bebek-6-kisi-hayatini-kaybetti-1065816753.html
los angeles
ay
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066039866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce8693d9b973ef74ffb2251dad70e61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, los angeles, ay, yeni yıl, asya
abd, los angeles, ay, yeni yıl, asya

ABD'de Çinlilerin yeni yıl festivalinin ardından silahlı saldırı: 10 ölü, 10 yaralı

13:41 22.01.2023 (güncellendi: 15:30 22.01.2023)
© AFP 2023 / STRÇin- Tavşan Yılı
Çin- Tavşan Yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / STR
Abone olTelegram
ABD'nin Los Angeles şehrinde Çinlilerin Ay takvimine göre yeni yıl kutlamalarından bir saat sonra yakındaki bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. En az 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
ABD'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Monterey Park'ta binlerce kişinin katıldığı Ay Takvimi Yeni Yılı kutlamalarının hemen ardından silahlı saldırı düzenlendi.
Beyaz bir erkeğin Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı bölgede makineli tüfekle ateş açılması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Kutlamalara gece kulübünde devam edenleri hedef aldı

Los Angeles şehir merkezine 13 km mesafedeki Monterey Park'ın yaklaşık 60 binlik nüfusunun büyük bölümünü Asya kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Monterey Park'ta Çin Yeni Yılı için düzenlenen 2 günlük festivale, gün içinde on binlerce kişi katıldı. Saldırı yerel saatle yaklaşık 22.00'da festival alanının yakınlarında düzenlendi.
Çin- Tavşan Yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
MULTİMEDYA
Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi
13:26
Görgü tanıkları, saldırganın elinde makineli tüfek olduğunu ve Garvey Bulvarı’ndaki bir dans kulübünü hedef aldığını aktardı.

İnsanlar bağrışarak kaçtı

The Los Angeles Times'a konuşan bölge sakinleri festival son bulduktan sonra düzenlenen saldırıdan insanların bağrışarak kaçtıklarını söyledi.
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
DÜNYA
ABD'de yeni yıl kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
2 Ocak, 22:40
Olay yerine yakın bir deniz ürünleri barbekü restoranının sahibi Seung Won Choi, gazeteye, üç kişinin restoranına koşarak daldığını ve kendisine kapıyı kilitlemesini, bölgede makineli tüfekli bir adam olduğunu, yedek mermilerinin de bulunduğunu söylediğini anlattı.
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News’teki bir ilkokulda öğretmenini yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin kullandığı silahı annesinin satın aldığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
DÜNYA
ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun kullandığı silahı annesi satın almış
10 Ocak, 05:00
Yaralıların sedyeyle ambulanslara kaldırılma görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyaya, silahlı polisin Garvey Bulvarı çevresinde operasyon düzenleme ve sokakları kordona alma görüntüleri de düştü.
Polis halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.
Los Angeles County Şerif Departmanından Yüzbaşı Andrew Meyer, saldırıdan 5 saat sonra yaptığı açıklamada, "Şüpheli olay yerinden kaçtı ve hala aranıyor" dedi.
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
DÜNYA
ABD'de silahlı saldırı: Biri 6 aylık bebek 6 kişi hayatını kaybetti
17 Ocak, 02:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала