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https://sputniknews.com.tr/20230123/abdde-ay-yeni-yili-kutlamalari-sirasinda-10-kisiyi-olduren-saldirgan-olu-ele-gecirildi-1066055823.html
ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi
ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi
ABD'nin Los Angeles kentinde, hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında düzenlediği silahlı saldırı ile 10... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T05:37+0300
2023-01-23T05:37+0300
dünya
çin yeni yılı
abd
kutlama
ölü
yaralı
polis
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Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, ismi Huu Can Tran olarak tespit edilen zanlının, polisin minivan aracının etrafını kuşattığı sırada kendi silahından aldığı yara sonucu öldüğünü belirtti.Luna, 72 yaşındaki Tran’ın saldırıdan sonra kaçtığı beyaz renkli minivanın Los Angeles'in güneyindeki Torrance şehrinde polisler tarafından tespit edilip kuşatma altına alındığını kaydetti.Tran’ın ayrıca, aynı gece Alhambra’daki başka bir dans stüdyosundaki silahlı eylem girişimine kalkıştığına inanıldığını ifade eden Luna, saldırılarla ilgili başka bir şüphelinin aranmadığı bilgisini paylaştı.ABD'nin Los Angeles kentinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park’ta 21 Ocak akşamı yerel saat ile 22.20 sularında Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.Aynı gece Monterey Park'ın hemen kuzeyindeki Alhambra bölgesindeki bir dans stüdyosunda da saldırı girişimi olmuş ancak saldırganın etrafındakiler tarafından etkisiz hale getirildiği ancak olay yerinden kaçmayı başardığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230123/abdde-cin-yeni-yili-kutlamalarina-silahli-saldiri-duzenleyen-suphelinin-fotografi-yayinlandi-1066053733.html
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çin yeni yılı, abd, kutlama, ölü, yaralı, polis, los angeles
çin yeni yılı, abd, kutlama, ölü, yaralı, polis, los angeles

ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi

05:37 23.01.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKABD'nin Los Angeles kentinde, hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında düzenlediği silahlı saldırı ile 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü ele geçirildi.
ABD'nin Los Angeles kentinde, hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında düzenlediği silahlı saldırı ile 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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ABD'nin Los Angeles kentinde, hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında düzenlediği silahlı saldırı ile 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü ele geçirildi.
Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, ismi Huu Can Tran olarak tespit edilen zanlının, polisin minivan aracının etrafını kuşattığı sırada kendi silahından aldığı yara sonucu öldüğünü belirtti.
Luna, 72 yaşındaki Tran’ın saldırıdan sonra kaçtığı beyaz renkli minivanın Los Angeles'in güneyindeki Torrance şehrinde polisler tarafından tespit edilip kuşatma altına alındığını kaydetti.
Tran’ın ayrıca, aynı gece Alhambra’daki başka bir dans stüdyosundaki silahlı eylem girişimine kalkıştığına inanıldığını ifade eden Luna, saldırılarla ilgili başka bir şüphelinin aranmadığı bilgisini paylaştı.
ABD'nin Los Angeles kentinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park’ta 21 Ocak akşamı yerel saat ile 22.20 sularında Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.
Aynı gece Monterey Park'ın hemen kuzeyindeki Alhambra bölgesindeki bir dans stüdyosunda da saldırı girişimi olmuş ancak saldırganın etrafındakiler tarafından etkisiz hale getirildiği ancak olay yerinden kaçmayı başardığı belirtilmişti.
ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı’nın kutlandığı dans salonuna silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren saldırganın fotoğraflı yayınlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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ABD’de Çin Yeni Yılı kutlamalarına silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin fotoğrafı yayınlandı
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