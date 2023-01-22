https://sputniknews.com.tr/20230122/yargitaydan-depozito-karari-depozitoyu-dovizle-alan-ev-sahibi-dovizle-iade-edecek-1066044693.html

Yargıtay'dan depozito kararı: Depozitoyu dövizle alan ev sahibi dövizle iade edecek

Yargıtay'dan depozito kararı: Depozitoyu dövizle alan ev sahibi dövizle iade edecek

Kiracısından, depozitoyu euro ya da dolar alan ev sahiplerine kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme; kira sözleşmesi uyarınca euro cinsi üzerinden... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T16:14+0300

2023-01-22T16:14+0300

2023-01-22T16:14+0300

kiracı

zam

ev sahibi

depozito

ekonomi

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Kiraladığı ev için daire sahibine bin euro depozito ödeyen kiracı, evi tahliye edince depozitosunu geri istedi. Depozitoyu ödemeye yanaşmayan ev sahibi hakkında icra takibi başlattı. Ev sahibi, icra takibinin haksız olduğunu ileri sürüp haciz işlemine itiraz etti.Bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat eden kiracı, kiralanan tahliye edildiği ve hiçbir borcu olmadığı halde depozito bedelinin iade edilmediğini, depozito alacağının tahsili için yapılan takibe haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek; itirazın iptaline, lehine icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etti.Davalı ev sahibi, davacının kira süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği için kiralananın benzer koşullarda kiraya verilebileceği makul süre için kira sözleşmesinden doğan borçlarının devam edeceğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davanın kısmen kabulü ile 2 bin 480 TL asıl alacak yönünden takibin devamına, karşı davanın kısmen kabulü ile 6 bin TL erken tahliye tazminatının 10/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte karşı davalıdan alınarak karşı davacıya verilmesine, birleşen davanın reddine karar verdi. Karar kesinleştikten sonra devreye giren Adalet Bakanlığı, kararın kamu yararına bozulmasını talep etti.Bakanlık; davacı kiracı tarafından ödenmiş olan güvencenin bin Euro olduğu ve iadesi istenen bedelin de aynı şekilde euro cinsinden olduğu gözetilmeden yapılan yargılama sonunda talepten farklı şekilde TL’ye hükmedilmesi ve hükmolunan 2 bin 480 TL’ye de ne şekilde ulaşıldığına gerekçede yer verilmemesi usul ve yasaya aykırı bulunduğu ileri sürülerek; hükmün, kanun yararına bozulması talep eti.Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20221003/kiracilardan-fahis-zam-eylemi-aldigimiz-maasin-yarisi-kiraya-gidiyor-1061886778.html

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kiracı, zam, ev sahibi , depozito