https://sputniknews.com.tr/20221003/kiracilardan-fahis-zam-eylemi-aldigimiz-maasin-yarisi-kiraya-gidiyor-1061886778.html
Kiracılardan 'fahiş zam' eylemi: Aldığımız maaşın yarısı kiraya gidiyor
Kiracılardan 'fahiş zam' eylemi: Aldığımız maaşın yarısı kiraya gidiyor
Gaziantep’te bir grup kiracı, ellerine aldıkları pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekleyerek, kiralara fahiş zamlar yapan ev sahiplerini protesto etti... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T09:14+0300
2022-10-03T09:14+0300
2022-10-03T09:14+0300
ekonomi
türkiye
kira
kira bedeli
kira sözleşmesi
kiracı
ev sahibi
zam
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Kiralara yapılan orantısız zam, kiracılara isyan ettirdi.Gaziantep'te sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup kiracı, 100. Yıl Parkı'nda buluşarak eylem yaptı. Yaklaşık 15 kişilik grup, ellerinde ev sahiplerinin fahiş fiyatlarını ve memur, emekli gibi şartlar sunmasını eleştiren yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekledi. Son 2 yılda 2-3 kat artan kira fiyatlarına tepki gösteren grup, kiracılardan yıllık ya da 6 aylık kira bedeli ile depozito ve emlakçı parasını peşin isteyen ev sahiplerine mesaj verdi.Eylem hakkında bilgi veren Yakup Şekir, “Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kirada oturuyorum. Eylemin hiçbir siyasi amacı ya da ayağı yoktur. Biz sadece sesimizi devletimize ve ev sahiplerine duyurmaya çalışıyoruz" dedi."Önceden aldığım aylığın dörtte birini kiraya veriyordum, kalan para ile ailemi rahatlıkla geçindirebiliyordum. Ama şimdi aldığımız maaşın hemen hemen yarısı kiraya gidiyor" diye devam eden Şekir, "Taşınmak istesen diğer ev sahipleri de aynı, fırsatçılık yapıyor. Ayrıca emlak komisyonları, depozito da var. 6 aylık kirasını peşin isteyenler ayrı bir dert" ifadelerini kullandı.Ücreti artırmak istemeyen kiracılara karşı ev sahiplerinin "Oğlum evlenecek, satacağız kurtarmıyor bizi" gibi hazır bahanelerle evi boşalttırdığını belirten Şekir, sokakta kalmak istemeyen insanların ise mecburen zamları kabul ettiğini kaydetti.'Yeter artık, bizi duyun'Kiracılardan Meliha Dikmen ise 2-3 kat artan kira fiyatlarının yanı sıra ev sahiplerinin kiracılarda aradığı şartların da ağırlaşmaya başladığını belirterek, "En büyük sorunumuz ev sahipleriyle. Kira konusunda anlaşamıyoruz. Yaklaşık bin TL kira ödediğimiz evin şimdiki kira ücret 3 bin ile 4 bin TL'yi buldu. Başka bir ev arasak bu kez diğer ev sahipleri fırsatçılık yapıyor. Yok memur şartı, yok emekli şartı diyorlar. Yeter artık bizi duyun" diye konuştu.Kiracılar, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik sıkıntılarını fırsata dönüştürmek isteyen ev sahiplerini vicdanlı olmaya davet etti. Çevredeki vatandaşlar ise dövizlerin üzerindeki yazıları okuyup, ilgiyle eylemi izledi.
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türkiye, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kiracı, ev sahibi , zam
türkiye, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kiracı, ev sahibi , zam
Kiracılardan 'fahiş zam' eylemi: Aldığımız maaşın yarısı kiraya gidiyor
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Gaziantep’te bir grup kiracı, ellerine aldıkları pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekleyerek, kiralara fahiş zamlar yapan ev sahiplerini protesto etti. Geçinemeyen vatandaşlar, kira artışlarında yaşanan yükselişin durmasını talep etti.
Kiralara yapılan orantısız zam, kiracılara isyan ettirdi.
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup kiracı, 100. Yıl Parkı'nda buluşarak eylem yaptı. Yaklaşık 15 kişilik grup, ellerinde ev sahiplerinin fahiş fiyatlarını ve memur, emekli gibi şartlar sunmasını eleştiren yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekledi. Son 2 yılda 2-3 kat artan kira fiyatlarına tepki gösteren grup, kiracılardan yıllık ya da 6 aylık kira bedeli ile depozito ve emlakçı parasını peşin isteyen ev sahiplerine mesaj verdi.
Eylem hakkında bilgi veren Yakup Şekir, “Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kirada oturuyorum. Eylemin hiçbir siyasi amacı ya da ayağı yoktur. Biz sadece sesimizi devletimize ve ev sahiplerine duyurmaya çalışıyoruz" dedi.
"Önceden aldığım aylığın dörtte birini kiraya veriyordum, kalan para ile ailemi rahatlıkla geçindirebiliyordum. Ama şimdi aldığımız maaşın hemen hemen yarısı kiraya gidiyor" diye devam eden Şekir, "Taşınmak istesen diğer ev sahipleri de aynı, fırsatçılık yapıyor. Ayrıca emlak komisyonları, depozito da var. 6 aylık kirasını peşin isteyenler ayrı bir dert" ifadelerini kullandı.
Ücreti artırmak istemeyen kiracılara karşı ev sahiplerinin "Oğlum evlenecek, satacağız kurtarmıyor bizi" gibi hazır bahanelerle evi boşalttırdığını belirten Şekir, sokakta kalmak istemeyen insanların ise mecburen zamları kabul ettiğini kaydetti.
'Yeter artık, bizi duyun'
Kiracılardan Meliha Dikmen ise 2-3 kat artan kira fiyatlarının yanı sıra ev sahiplerinin kiracılarda aradığı şartların da ağırlaşmaya başladığını belirterek, "En büyük sorunumuz ev sahipleriyle. Kira konusunda anlaşamıyoruz. Yaklaşık bin TL kira ödediğimiz evin şimdiki kira ücret 3 bin ile 4 bin TL'yi buldu. Başka bir ev arasak bu kez diğer ev sahipleri fırsatçılık yapıyor. Yok memur şartı, yok emekli şartı diyorlar. Yeter artık bizi duyun" diye konuştu.
Kiracılar, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik sıkıntılarını fırsata dönüştürmek isteyen ev sahiplerini vicdanlı olmaya davet etti. Çevredeki vatandaşlar ise dövizlerin üzerindeki yazıları okuyup, ilgiyle eylemi izledi.