https://sputniknews.com.tr/20230122/turkiyede-13-milyon-civarinda-kedi-ve-kopek-200un-uzerinde-bulasici-hastalik-var-1066036158.html

Türkiye'de 13 milyon civarında kedi ve köpek, 200'ün üzerinde bulaşıcı hastalık var

Türkiye'de 13 milyon civarında kedi ve köpek, 200'ün üzerinde bulaşıcı hastalık var

Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldız, Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kedi ve köpek bulunduğunu ve bu hayvanlardan insanlara bulaşan 200’ün üzerinde... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T11:16+0300

2023-01-22T11:16+0300

2023-01-22T11:22+0300

kedi

köpek

sokak hayvanları

veteriner

yaşam

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl yürürlüğe koyduğu ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulan evcil ve sokak hayvanlarına çip takma uygulaması son günün geçmesine rağmen halen devam ediyor. Kedi ve köpekten oluşan Türkiye’deki yaklaşık 13 milyon hayvanın çiplenerek kontrol altına alınması, Aksaray’da da halen devam ediyor. 4-5 bin civarında kedi ve köpeğin bulunduğu Aksaray’da birçok hayvan çiplenerek kontrol altına alınırken, veteriner hekimler çipleme işleminin toplum sağlığı açısından da çok önemli olduğuna vurgu yaptı.‘Kedi ve köpeklerden insanlara geçen 200’ün üzerinde bulaşıcı hastalık var’Hayvanlardan insanlara bulaşan 200’ün üzerinde hastalık bulunduğuna dikkat çeken Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, çip takma sistemini ve özelliklerini anlattı. Uygulamanın özellikle hayvan popülasyonunu ve toplum sağlığını kontrol altına almak amaçlı yapıldığına dikkat çeken Veteriner Hekim Önder Yıldız, şunları söyledi:Hayvan popülasyonunun çok hızlı ilerlediğine dikkat çeken Başkan Önder Yıldız, “Burada en büyük sıkıntımız şu. Hayvan popülasyonumuz gerçekten çok fazla. Türkiye’de yaklaşık kedi ve köpek sayımız 13 milyon civarında. Bu hayvanların bir anda kayıt altına alınması ve kontrol edilmesi biraz güç görünüyor. Onun için bunu biraz zamana yayarak uygulamayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Aksaray’daki tüm veteriner hekimlerimiz ile birlikte çip uygulamamızı yapacağız. Çip çok basit bir alet, küçük bir enjektör ve içerisinde bir mikro partikül var. Onu hayvanın kaburgalarının arasına enjekte ediyoruz ve orada bir ömür boyu kalıyor. Okuyucuları ile birlikte uydudan veya elimizdeki çip okuyuculardan bunu çok kolay okuyabiliyoruz. Hayvana hiç zarar vermiyor, sağlık açısından hiçbir sorun yok. Vatandaşlarımızın da çipleri taktırmasını istiyoruz, çünkü bizim toplum sağlığımız çok daha önemli. Hayvanlarımızın sağlığını düşünürken toplum sağlığımızı da düşünmek zorundayız” şeklinde konuştu.‘Hayvanları kısırlaştırmamız gerekiyor’Başkan Yıldız, kedi ve köpeklerin gebelik süresine değinen ve üremenin çok ciddi anlamda hızla ilerlediğine dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20230101/evcil-hayvanlara-cip-uygulamasinda-yasal-sure-doldu-sokaga-terk-edilmeler-artti-1065265950.html

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kedi, köpek, sokak hayvanları, veteriner