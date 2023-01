https://sputniknews.com.tr/20230101/evcil-hayvanlara-cip-uygulamasinda-yasal-sure-doldu-sokaga-terk-edilmeler-artti-1065265950.html

Evcil hayvanlara çip uygulamasında yasal süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı

Evcil hayvanlara çip uygulamasında yasal süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı

Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında tanınan süre, 31 Aralık itibarıyla sona erdi. Bursa'da Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, "Evlerde yaşayan... 01.01.2023

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe’ göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri, 1 Ocak 2023 itibarıyla hayvan başına 3 bin 469 lira ödeyecek. Çip bulunamayan yerlerde ise evcil hayvan sahibi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ya da veterinerde beyanname doldurup, çipe ulaşıldığı zaman uygulama gerçekleştirilecek.‘Normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken, şu anda 80-90'lara dayandı’Bursa’da Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, çip uygulama süresinin bitmesinden kaynaklı olarak evcil hayvanların doğaya bırakılma sayılarında artış olduğunu söyledi. Demir, “PETVET sisteminde kayıtla ilgili son dönemlerde yaşanan yoğunluk ve bunun akabinde yaşadığımız birtakım problemler ortaya çıktı. Biz STK'ların en başından beri istediği şey buydu. Tüm evcil dostlarımız bir sisteme kaydedilsin ve bu sistem doğrultusunda kontrol edilsin. Ne yazık ki bu sisteme kaydettiren kadar bir o kadar da kaydettirmeyen, bu dostlarından vazgeçen insanlar da söz konusu. Özellikle geçtiğimiz sene 14 Ocak’ta, tehlike arz eden ırklarla ilgili çok ciddi anlamda terk edilme olmuştu. Bize göre bunlar tehlike arz etmiyor. Her seferinde söylüyoruz. Şimdi de ne yazık ki evlerde yaşayan dostlar terk ediliyor. Normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken, şu anda 80-90'lara dayandı” dedi.‘Sokaklarda değil, barınaklarda bile yaşamaları çok zorlu’Sokağa terk edilmelerle birlikte evcil hayvanların hayatlarının riske girdiğine dikkat çeken Demir,“Baktığınız zaman bunların çoğu sokakta doğup büyüyemeyen, bir şekilde satın alınıp sonrasında vazgeçilmiş hayvanlar. Sokaklarda değil, barınaklarda bile yaşamaları çok zorlu. Biz bile zorluklar çekebiliyoruz. Çünkü evde bakılan bu dostlar aynı duyguya sahipler. O terk edilme hissiyatını ister istemez yaşıyorlar. Yeri geldiğinde yemek yemiyorlar, hastalanabiliyorlar. Tecrübelerimizle bunları aşmaya çalışıyoruz ama sonuç itibariyle terk edilmek her canlıya acı verir” diye konuştu.Birçok hayvan sahibinin ise çip bulunamaması nedeniyle, tanınan süre zarfında uygulamayı yapamadığını belirten Demir, şunları söyledi:

