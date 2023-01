https://sputniknews.com.tr/20230122/kilicdaroglu-turkiye-kullerinden-yeniden-dogacak-1066048804.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye küllerinden yeniden doğacak

Kılıçdaroğlu: Türkiye küllerinden yeniden doğacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, birilerinden para... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T19:57+0300

2023-01-22T19:57+0300

2023-01-22T20:00+0300

kemal kılıçdaroğlu

ankara

seçim

politika

mansur yavaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065771504_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_55eb7a46bdbde4bdb4bc8f15f39d305c.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kentkoop Mahallesi'nde düzenlenen 'Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Parkın Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını, ciddi mücadelelerin verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, verilen mücadeleyle düşman gemilerinin Çanakkale'yi geçemediğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ön sözünü Çanakkale'de yazdığını belirtti."Ne oldu da 2 yıl sonra aynı gemiler, tek kurşun atılmadan geldiler, Payitaht'a, yani İstanbul'da Dolmabahçe'nin önünde demirlediler? Hiç düşündünüz mü?" diye soran Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:CHP'li belediye başkanlarından, bugüne kadar hizmet gitmeyen yoksul mahallelere hizmet götürmelerini istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Ankara'da artık 18 kreşin olduğunu aktardı.Kılıçdaroğlu, hedeflerinin, CHP'li belediye başkanlarının yaptıklarını, Türkiye genelinde hiçbir ayrım yapmadan hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, "Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, birilerinden para dilenmeden. Türkiye zengin bir ülke. Birilerine el, avuç açmadan biz bunları yapacağız" diye konuştu.Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1921'de Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçağın Ankara'ya indiğini kaydetti.Ankara Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulduğunu, ikinci uçak fabrikasının Eskişehir'de inşa edildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kırıkkale küçük bir köydü, savunma sanayinin entegre tesisleri orada inşa edildi. Üniversiteler yeniden ayağa kalktı. Anadolu demir ağlarla örüldü. Ve hiç kimseye el, avuç açılmadı, her şey kendi imkanlarıyla yapıldı. Osmanlı'nın borcu da son kuruşuna kadar ödendi" değerlendirmesini yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde çocukların yatağa aç girmediğini, başkanların tüm belde halkını kucakladığını dile getirdi.'Hesap vermek kadar değerli bir görev yok'İnsanın olduğu her yerde, bütün canlılar için adaletin olmasının önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.Kılıçdaroğlu, belediye başkalarının, yaptıkları her harcamanın hesabını millete verdiğini belirterek, "Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün, Mansur Yavaş Başkanımız, halkına hesap veriyor, 'Biz, bunları yaptık' diyor. Bundan daha değerli ne olabilir?" diye konuştu.Her projenin fiyatının belli olduğuna, bunların sosyal medyadan yayınlandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Ankara sıradan bir kent değil'Ankara'nın uzun süre, bir başkente yakışmayacak şekilde birçok sorunla karşı karşıya olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın sıradan bir kent olmadığını, Milli Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olduğunu anımsattı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın küllerinde doğan bir başkent olduğunu söyleyerek, "Ankara'ya önem vermek, Ankara'da kültürü, sanatı geliştirmek, altyapıyı yeniden inşa etmek, aslında Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin bizden beklentileridir. Bunları yapmak zorundayız" dedi.Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun görevinin sorunları çözmek olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/mansur-yavastan-kilicdarogluna-insallah-bu-parkin-acilisina-cumhurbaskani-olarak-tesrif-edersiniz-1066046705.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, ankara, seçim, mansur yavaş