Albayrak: 1000 tane şoför olsun, yarın 1000 tane şoför işbaşı yapsın

Ülkemize, ülkemizin ekonomisine değer sağlıyoruz ve her arabaya iki şoför alıyoruz. 1000 tane şoför olsun, yarın 1000 tane şoför işbaşı yapsın. Sadece şoför ihtiyacımız olduğunu açık açık beyan ediyoruz. Şoför istiyoruz, bekliyoruz. Bu yeni arabaları kullanacak yeni arkadaşlarımıza ihtiyacımız var.

Burada üzerine basa basa bir şey söylemek istiyorum: Bizde çalışan bir hayli kadın şoför var ama bunu çoğaltmayı çok arzuluyorum, çok istiyorum. Hem disiplin açısından hem de güvenlik açısından kadın şoförler çok daha dikkatli. Kadın şoför çoğunluklu olursa çok mutluluk duyarız.