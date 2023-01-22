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Albayrak: 1000 tane şoför olsun, yarın 1000 tane şoför işbaşı yapsın
Albayrak: 1000 tane şoför olsun, yarın 1000 tane şoför işbaşı yapsın
Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, "1000 şoför olsun, yarın 1000 şoför işbaşı yapsın. Şoför istiyoruz, bekliyoruz. Bu yeni arabaları kullanacak yeni... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
abdurrahim albayrak
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Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuştu. Albayrak'ın açıklamalarının bazıları şöyle:
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abdurrahim albayrak, şoför
abdurrahim albayrak, şoför

Albayrak: 1000 tane şoför olsun, yarın 1000 tane şoför işbaşı yapsın

11:52 22.01.2023 (güncellendi: 11:55 22.01.2023)
© AAŞoför
Şoför - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
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Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, "1000 şoför olsun, yarın 1000 şoför işbaşı yapsın. Şoför istiyoruz, bekliyoruz. Bu yeni arabaları kullanacak yeni arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bizde çalışan bir hayli kadın şoför var ama bunu çoğaltmayı çok arzuluyorum" dedi.
Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'e konuştu. Albayrak'ın açıklamalarının bazıları şöyle:
Ülkemize, ülkemizin ekonomisine değer sağlıyoruz ve her arabaya iki şoför alıyoruz. 1000 tane şoför olsun, yarın 1000 tane şoför işbaşı yapsın. Sadece şoför ihtiyacımız olduğunu açık açık beyan ediyoruz. Şoför istiyoruz, bekliyoruz. Bu yeni arabaları kullanacak yeni arkadaşlarımıza ihtiyacımız var.
Burada üzerine basa basa bir şey söylemek istiyorum: Bizde çalışan bir hayli kadın şoför var ama bunu çoğaltmayı çok arzuluyorum, çok istiyorum. Hem disiplin açısından hem de güvenlik açısından kadın şoförler çok daha dikkatli. Kadın şoför çoğunluklu olursa çok mutluluk duyarız.
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