https://sputniknews.com.tr/20230120/toplu-is-sozlesmesi-gorusmeleri-basladi-10-15-yillik-arkadaslarimiz-asgari-ucret-seviyesine-yanasti-1065973184.html

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı: 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı: 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine bugün resmen başladıklarını... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:05+0300

2023-01-20T14:05+0300

2023-01-20T14:06+0300

ekonomi

vedat bilgin

ergün atalay

işçi

işveren

kamu

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, "700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmen başladık." dedi.Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bugün ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:TÜRK-İŞ adına Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar'ın görüşmelerde yer aldığını belirten Atalay, pazartesi günü de HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla ortak bir toplantı yapacaklarını söyledi.'Ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor'Taşeronlarla ilgili de bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Atalay, "Hükümetin 2019 yılında 696 ile ilgili, kadroya geçenlerle ilgili bize bir sözü var. KİT'ler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Yani TÜRK-İŞ'in, sendikaların talebi bu." diye konuştu.Atalay, Bakan Bilgin'in geçici işçiler konusunda meselenin çözüldüğüne ilişkin bir açıklaması olduğunu anımsatarak, "TÜRK-İŞ, şahsım ve yönetim olarak, emeklinin meselesi de memurun meselesi de küçük esnafın meselesi de bizi ilgilendiriyor. Onun için bu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizden bir tanesi de taşeron meselesi ve geçici işçi meselesi. Bunları bu dönemde çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Emekliliği dolanlarla bir sıkıntı gözükmediğini anlatan Atalay, kendilerine ve bakanlığa sürekli gelen eş durumu tayinlerine ilişkin talepleri de aile huzuru açısından çözüm bulması için Bakan Bilgin'e yinelediklerini aktardı.Atalay, ülkeyi yönetenlerin ve özellikle Meclis'in sermaye karşısında emeği korumak mecburiyetinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Atalay, gazetecilerin, talep edilen zam oranının asgari ücret oranında mı olacağına ilişkin sorusu üzerine, 10-15 yıl kurumlarda çalışan, mesleklerinde uzman olup asgari ücretin bir tık önünde maaş alan milyonlarca insan olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:Ziyarette, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar da eşlik etti.

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vedat bilgin, ergün atalay, işçi, işveren, kamu