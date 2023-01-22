https://sputniknews.com.tr/20230122/abd-baskani-bidenin-evinde-yeni-gizli-belgeler-bulundu-1066032787.html

ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Belgelerin bazılarının Biden'ın senatör olduğu, bazılarının ise başkan yardımcılığı görevini... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T09:35+0300

2023-01-22T09:35+0300

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ABD Adalet Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Arama sırasında ABD Başkanı ve First Lady'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. NTV'nin aktardığına göre belgelerin bazılar Biden'ın senatör olduğu, bazıları ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait. Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler, ilk olarak Kasım 2022'de bulundu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atadı. Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan belgelerle ilgili, ""Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-baskani-bidendan-gizli-belgelerle-ilgili-aciklama-hicbir-pismanligim-yok-1065958281.html

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