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https://sputniknews.com.tr/20230122/abd-baskani-bidenin-evinde-yeni-gizli-belgeler-bulundu-1066032787.html
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Belgelerin bazılarının Biden'ın senatör olduğu, bazılarının ise başkan yardımcılığı görevini... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T09:35+0300
2023-01-22T09:45+0300
dünya
abd
joe biden
gizli belge
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ABD Adalet Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Arama sırasında ABD Başkanı ve First Lady'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. NTV'nin aktardığına göre belgelerin bazılar Biden'ın senatör olduğu, bazıları ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait. Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler, ilk olarak Kasım 2022'de bulundu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atadı. Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan belgelerle ilgili, ""Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-baskani-bidendan-gizli-belgelerle-ilgili-aciklama-hicbir-pismanligim-yok-1065958281.html
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abd, joe biden, gizli belge
abd, joe biden, gizli belge

ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

09:35 22.01.2023 (güncellendi: 09:45 22.01.2023)
© AP Photo / Susan WalshJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Belgelerin bazılarının Biden'ın senatör olduğu, bazılarının ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait olduğu belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Arama sırasında ABD Başkanı ve First Lady'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
NTV'nin aktardığına göre belgelerin bazılar Biden'ın senatör olduğu, bazıları ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait.
Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler, ilk olarak Kasım 2022'de bulundu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atadı.
Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan belgelerle ilgili, ""Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'dan 'gizli belgelerle' ilgili açıklama: Hiçbir pişmanlığım yok
20 Ocak, 03:39
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