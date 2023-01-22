https://sputniknews.com.tr/20230122/abd-baskani-bidenin-evinde-yeni-gizli-belgeler-bulundu-1066032787.html
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Belgelerin bazılarının Biden'ın senatör olduğu, bazılarının ise başkan yardımcılığı görevini... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T09:35+0300
2023-01-22T09:35+0300
2023-01-22T09:45+0300
dünya
abd
joe biden
gizli belge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066032880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7219206e198e51c4580e41df3c5ccef4.jpg
ABD Adalet Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Arama sırasında ABD Başkanı ve First Lady'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. NTV'nin aktardığına göre belgelerin bazılar Biden'ın senatör olduğu, bazıları ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait. Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler, ilk olarak Kasım 2022'de bulundu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atadı. Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan belgelerle ilgili, ""Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-baskani-bidendan-gizli-belgelerle-ilgili-aciklama-hicbir-pismanligim-yok-1065958281.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066032880_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01f1e72ffa58dbbaa752cb327a747dd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, gizli belge
abd, joe biden, gizli belge
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu
09:35 22.01.2023 (güncellendi: 09:45 22.01.2023) Abone ol
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Belgelerin bazılarının Biden'ın senatör olduğu, bazılarının ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait olduğu belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Arama sırasında ABD Başkanı ve First Lady'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
NTV'nin aktardığına göre belgelerin bazılar Biden'ın senatör olduğu, bazıları ise başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait.
Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler, ilk olarak Kasım 2022'de bulundu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atadı.
Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan belgelerle ilgili, ""Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.