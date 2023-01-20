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https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-baskani-bidendan-gizli-belgelerle-ilgili-aciklama-hicbir-pismanligim-yok-1065958281.html
ABD Başkanı Biden'dan 'gizli belgelerle' ilgili açıklama: Hiçbir pişmanlığım yok
ABD Başkanı Biden'dan 'gizli belgelerle' ilgili açıklama: Hiçbir pişmanlığım yok
ABD Başkanı Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." dedi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T03:39+0300
2023-01-20T03:39+0300
dünya
joe biden
abd
belge
gizli belge
pişmanlık
açıklama
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ABD lideri Joe Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği Kaliforniya'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor" diyerek tepki gösterdi.Biden, 'bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu' söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ofisinde-gizli-belgelerin-bulunmasina-iliskin-bidendan-aciklama-sasirdim-1065614841.html
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joe biden, abd, belge, gizli belge, pişmanlık, açıklama
joe biden, abd, belge, gizli belge, pişmanlık, açıklama

ABD Başkanı Biden'dan 'gizli belgelerle' ilgili açıklama: Hiçbir pişmanlığım yok

03:39 20.01.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© Sputnik / Стрингер
/
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ABD Başkanı Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." dedi.
ABD lideri Joe Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği Kaliforniya'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.
Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor" diyerek tepki gösterdi.
Biden, 'bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu' söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.
Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
11 Ocak, 04:27
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