https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-baskani-bidendan-gizli-belgelerle-ilgili-aciklama-hicbir-pismanligim-yok-1065958281.html

ABD Başkanı Biden'dan 'gizli belgelerle' ilgili açıklama: Hiçbir pişmanlığım yok

ABD Başkanı Biden'dan 'gizli belgelerle' ilgili açıklama: Hiçbir pişmanlığım yok

ABD Başkanı Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." dedi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T03:39+0300

2023-01-20T03:39+0300

2023-01-20T03:39+0300

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ABD lideri Joe Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği Kaliforniya'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor" diyerek tepki gösterdi.Biden, 'bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu' söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230111/ofisinde-gizli-belgelerin-bulunmasina-iliskin-bidendan-aciklama-sasirdim-1065614841.html

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joe biden, abd, belge, gizli belge, pişmanlık, açıklama