https://sputniknews.com.tr/20230121/roman-vatandaslara-yonelik-eylem-plani-resmi-gazetede-1066000137.html

Roman vatandaşlara yönelik eylem planı Resmi Gazete'de

Roman vatandaşlara yönelik eylem planı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)" ile ilgili genelge yayımladı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T03:08+0300

2023-01-21T03:08+0300

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türkiye

roman

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, toplumun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikaların hayata geçirildiğine işaret etti.Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019'da ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planının (2019-2021) yayımlandığını, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan'ın ülke genelinde "Romanlar Günü" olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230115/kilicdaroglu-roman-bulusmasina-katildi-uygar-ve-guzel-bir-turkiyeyi-insa-etmekte-kararliyim-1065769717.html

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