https://sputniknews.com.tr/20230115/kilicdaroglu-roman-bulusmasina-katildi-uygar-ve-guzel-bir-turkiyeyi-insa-etmekte-kararliyim-1065769717.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de Roman Buluşması'na katıldı: 'Hepinize saygı duyuyorum'

CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de Roman Buluşması'na katıldı: 'Hepinize saygı duyuyorum'

CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karabağlar’da yapacağı Orhan Kemal İlkokulu için düzenlenen temel atma törenlerine ve büyükşehir... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T18:29+0300

2023-01-15T18:29+0300

2023-01-15T18:34+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

izmir

roman

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında, Karabağlar ilçesinde, yazar Orhan Kemal'in ismini taşıyan ilkokulun temel atma törenine katılarak, bir konuşma yaptı.Okulların temel atma törenlerinde mutluluk yaşadığını anlatan Kılıçdaroğlu, ilçenin eğitim altyapısındaki eksikleri gidermek için çalıştıklarını ifade etti.Okula, Orhan Kemal isminin verilmesini istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Orhan Kemal, arka sırada oturanların hayatını romanlaştıran, öyküleştiren bir edebiyatçımız. Orhan Kemal isminin verilmesi de son derece değerli" dedi.Belediye başkanlarından, oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit davranmalarını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Karabağlar'da bir dönem oylarının düşük olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum her Karabağlarlı, evladını, torununu bu okula gönderirken elini vicdanına koyup sandığa gidip oyunu kullanacaktır. 'Helal olsun' diyecek, 'oyum CHP'ye' diyecektir. 90 yıldır yapılmadı, 20 yıldır yapılmadı ama şimdi yapıyorlar. 'Biz de bu okulu yapan Büyükşehir Belediye Başkanına, partiye ve milletvekillerine destek vereceğiz' diyeceksiniz, ben de sizin oylarınızla gurur duyacağım" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, çocukların beslenme çantalarını doldurmalarını istediğini de aktardı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de göreve başladıktan 6 ay sonra özellikle yoksul vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki kronik sorunları çözmek için acil çözüm ekipleri oluşturduklarını dile getirdi.Kurulan ekibin, Abdi İpekçi Mahallesi'nde okul olmadığını tespit ettiğini belirten Soyer, "Mahalle halkının da bizden en büyük talebi okulun inşa edilmesiydi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol imzalayarak çalışmalara başladık. Bugün, Genel Başkanımızın katılımıyla onun adını verdiği okulun temelini hep birlikte atıyoruz. Okulumuz 32 derslikli olacak ve 1000 öğrenci eğitim alacak" bilgisini paylaştı.Tunç Soyer konuştuğu sırada tören alanına gelen bir grup Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL A.Ş. çalışanı, zam talebiyle slogan attı. Grubun, tören sonrası makam aracının önüne geçerek, Kılıçdaroğlu ile görüşme talebine koruma polisleri izin vermedi.'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Roman milletvekilini CHP meclise getirdi'Kemal Kılıçdaroğlu, okul temel atma töreninin ardından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen Roman Buluşması'na geçti.Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi merkezin önünde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, toplantıya 58 yerleşim biriminden belediye başkanının ve Roman vatandaşların katıldığını söyledi.Romanların haklarının, uzun süre görmezden gelindiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kimsenin inancı, kimliği ve yaşam tarzı, ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı göstermek, bütün siyasetçilerin ortak görevi olmak zorundadır. Bu görevi yapıyorum. Hepinize saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlardan, sandığa gidince CHP'den yana tavır almalarını beklediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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kemal kılıçdaroğlu, izmir, roman