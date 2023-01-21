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Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili "Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T22:08+0300
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sinan ateş
kemal kılıçdaroğlu
politika
cinayet
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu paylaşımında "Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak" ifadelerine yer verdi.
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sinan ateş, kemal kılıçdaroğlu, cinayet
sinan ateş, kemal kılıçdaroğlu, cinayet

Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız

22:08 21.01.2023 (güncellendi: 22:11 21.01.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili "Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak" ifadelerine yer verdi.
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