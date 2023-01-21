https://sputniknews.com.tr/20230121/kilicdaroglu-sinan-atesin-katillerini-4-ay-sonra-adalet-onune-cikarmak-icin-calismaya-baslayacagiz-1066019845.html

Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız

Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili "Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T22:08+0300

2023-01-21T22:08+0300

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sinan ateş

kemal kılıçdaroğlu

politika

cinayet

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu paylaşımında "Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak" ifadelerine yer verdi.

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sinan ateş, kemal kılıçdaroğlu, cinayet