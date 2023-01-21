https://sputniknews.com.tr/20230121/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-12-milyon-596-bin-lira-ceza-kesildi-1066021209.html
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T22:37+0300
2023-01-21T22:37+0300
2023-01-21T22:38+0300
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izmit körfezi
gemi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/istanbul-bogazinda-gecici-olarak-askiya-alinan-gemi-trafigi-acildi-1065807900.html
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
22:37 21.01.2023 (güncellendi: 22:38 21.01.2023) Abone ol
Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.
Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.
Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.