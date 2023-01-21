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https://sputniknews.com.tr/20230121/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-12-milyon-596-bin-lira-ceza-kesildi-1066021209.html
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi
Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-21T22:38+0300
türkiye
kocaeli
izmit
izmit körfezi
gemi
ceza
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/istanbul-bogazinda-gecici-olarak-askiya-alinan-gemi-trafigi-acildi-1065807900.html
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kocaeli, izmit, izmit körfezi, gemi, ceza
kocaeli, izmit, izmit körfezi, gemi, ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi

22:37 21.01.2023 (güncellendi: 22:38 21.01.2023)
© İHA / MUSTAFA USLUKocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA / MUSTAFA USLU
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Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.
Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.
Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
16 Ocak, 18:50
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