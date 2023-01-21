https://sputniknews.com.tr/20230121/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-12-milyon-596-bin-lira-ceza-kesildi-1066021209.html

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'nde İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T22:37+0300

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izmit körfezi

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ceza

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230116/istanbul-bogazinda-gecici-olarak-askiya-alinan-gemi-trafigi-acildi-1065807900.html

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