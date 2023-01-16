https://sputniknews.com.tr/20230116/istanbul-bogazinda-gecici-olarak-askiya-alinan-gemi-trafigi-acildi-1065807900.html

İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T18:50+0300

2023-01-16T18:50+0300

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istanbul boğazı

gemi

türkiye

askıya alma

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Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından Boğaz gemi trafiğine kapatılmıştı.

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istanbul boğazı, gemi, askıya alma