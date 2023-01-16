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İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T18:50+0300
2023-01-16T18:51+0300
istanbul boğazı
gemi
türkiye
askıya alma
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Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından Boğaz gemi trafiğine kapatılmıştı.
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istanbul boğazı, gemi, askıya alma
istanbul boğazı, gemi, askıya alma

İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı

18:50 16.01.2023 (güncellendi: 18:51 16.01.2023)
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW804970İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW804970
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İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.
Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.
İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından Boğaz gemi trafiğine kapatılmıştı.
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