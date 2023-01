İYİ Parti lideri Akşener: Bu cendereden çıkışımızın tek yolu konuşan bir millettir

https://sputniknews.com.tr/20230121/iyi-parti-lideri-aksener-bu-cendereden-cikisimizin-tek-yolu-konusan-bir-millettir-1066016564.html

İYİ Parti lideri Akşener, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde, milletin haklı ve kararlı talebiyle Türkiye için "yeni bir şeyler söyleme vaktidir" diyerek yola çıktıklarını söyledi.Partilerini vatanın has evlatları, Türkler, Kürtler ve Zazalar, milletin her renginden, fikrinden, kimliğinden fedakar, mert ve cesur insanların kurduğunu belirten Akşener, milletin hayır dualarıyla bugünlere geldiklerini kaydetti.Adaletsizliğe son vermeye geldiklerini anlatan Akşener, "Her gün, geçim derdiyle boğuşan, hakkı yenenler var. Bu zulmü durdurmaya, bu çileyi bitirmeye geldik" diye konuştu.Akşener, şöyle devam etti:Türkiye'nin güçlü ve çok büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Akşener, Türkiye'nin zengin, mutlu ve huzurlu bir gelecek için ihtiyacı olan her şeye sahip zengin bir ülke olduğunu kaydetti.Millete mutsuzluğu reva görenlere isyan ettiklerini anlatan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:Umudu kalıcı hale getirecek tek siyasi parti olduklarını savunan Akşener, her türlü engeli aştıklarını kaydetti.Akşener, "Mesele, Cumhuriyeti sözde değil özde sahiplenmekse, mesele, ahde vefa, akde sadakatse, mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele, her türlü musibetin karşısında çelikten, sarsılmaz bir 'biz' olmaksa, sırtını da kalbini de o sapasağlam 'bize' yaslamaksa biz varız. Çünkü biz, konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullandı.Türkiye'yi bayram sofrasına çevirmek gibi bir hayali olduğunu anlatan Akşener, şunları dile getirdi:

