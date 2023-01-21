https://sputniknews.com.tr/20230121/guney-afrikali-maden-firmasina-140-bin-zambiyali-kursun-zehirlenmesi-iddiasiyla-dava-acti-1065996422.html

Güney Afrikalı maden firmasına 140 bin Zambiyalı, kurşun zehirlenmesi iddiasıyla dava açtı

Güney Afrikalı maden firmasına 140 bin Zambiyalı, kurşun zehirlenmesi iddiasıyla dava açtı

Güney Afrika merkezli madencilik firması Anglo American'ın Zambiya'nın Kabwe bölgesinde gerçekleştirdiği maden faaliyetlerinin aşırı düzeyde 'kurşun... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T00:35+0300

2023-01-21T00:35+0300

2023-01-21T00:35+0300

dünya

zambiya

güney afrika

maden

dava

zehirlenme

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Ülke basınında yer alan habere göre, Anglo American firmasının 1925-1974 yıllarında ülkenin merkez kısmındaki Kabwe bölgesinde gerçekleştirdiği madencilik faaliyetlerinin meydana getirdiği kurşun zehirlenmesinden mağdur olduğunu iddia eden 140 bin kişiyi temsil eden davacılar, Güney Afrika mahkemesine başvurdu.Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, BM tarafından atanan bir grup uzmanın da bugün Gauteng Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulunduğu belirtildi.Kurşun zehirlenmesi tehdidinin farkında olmalarına rağmen, durumu görmezden gelmekle suçlanan Anglo American firmasından yapılan açıklamada ise Kabwe'deki faaliyetlerinin bölgede kurşun kirlenmesine yol açtığı iddiası reddedildi.Mahkeme, gelecek duruşmalarda, Anglo American şirketine karşı bir toplu davaya onay verilip verilmeyeceğine kararlaştıracak.

https://sputniknews.com.tr/20210616/dunyanin-ucuncu-buyuk-elmasi-botsvanada-bulundu-1044748873.html

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zambiya, güney afrika, maden, dava, zehirlenme