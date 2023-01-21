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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T19:04+0300
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recep tayyip erdoğan
bursa
son dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da düzenlenen 'Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki konuşmasından bazı detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, bursa, son dakika
recep tayyip erdoğan, bursa, son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz

19:04 21.01.2023 (güncellendi: 19:33 21.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da düzenlenen 'Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki konuşmasından bazı detaylar şöyle:
"Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa’nın marka değerini arttıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik.
Hükümetlerin ortalama ömrünün 1.5 yılı bile bulmadığı bir siyasi atmosferde istikrardan bahsedilemez.
Bugün dünya krizleri konuşurken, biz ihracatta 254 milyar dolara ulaştık.
İHA ve SİHA konusu Altılı Masa'nın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir.
Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye’nin yıldızı daha çok parlıyor
Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı.
İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz.
Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız.
Yabancı ekonomi komiserlerinden medet uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız.
Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz.
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