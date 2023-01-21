Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230121/elon-musk-tweetleri-ile-tesla-hisse-fiyati-hareketleri-arasinda-bir-baglanti-olmadigini-savundu-1066000056.html
Elon Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse fiyatları arasında bir bağlantı yok
Elon Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse fiyatları arasında bir bağlantı yok
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, tweet'lerinin... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T03:19+0300
2023-01-21T03:36+0300
dünya
tesla
elon musk
twitter
tweet
paylaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066000256_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_ed8335d2fdb1c1b1cd80daebc40b0dbd.jpg
Musk, San Fransisco Federal Mahkemesi'nde, Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yaptı.Twitter paylaşımlarının insanların ona inandığı veya ona göre hareket edeceği anlamına gelmediğini ifade eden Musk, Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi. Hissedarlar dolandırıldıklarını iddia ediyorTesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.Tesla yatırımcıları ise dolandırıldıklarını ve milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066000256_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2b15dc09223de448d9047cf50d9024fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tesla, elon musk, twitter , tweet, paylaşım
tesla, elon musk, twitter , tweet, paylaşım

Elon Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse fiyatları arasında bir bağlantı yok

03:19 21.01.2023 (güncellendi: 03:36 21.01.2023)
© Tesla Motors / Multimedya arşivine gidinElektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© Tesla Motors
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, tweet'lerinin Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını savundu.
Musk, San Fransisco Federal Mahkemesi'nde, Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yaptı.
Twitter paylaşımlarının insanların ona inandığı veya ona göre hareket edeceği anlamına gelmediğini ifade eden Musk, Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi.

Hissedarlar dolandırıldıklarını iddia ediyor

Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.
Tesla yatırımcıları ise dolandırıldıklarını ve milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.
Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала