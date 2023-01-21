https://sputniknews.com.tr/20230121/elon-musk-tweetleri-ile-tesla-hisse-fiyati-hareketleri-arasinda-bir-baglanti-olmadigini-savundu-1066000056.html

Elon Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse fiyatları arasında bir bağlantı yok

Elon Musk: Tweet'lerim ile Tesla hisse fiyatları arasında bir bağlantı yok

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, tweet'lerinin... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T03:19+0300

2023-01-21T03:19+0300

2023-01-21T03:36+0300

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Musk, San Fransisco Federal Mahkemesi'nde, Tesla yatırımcıları tarafından 2018'de yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında açılan davada savunmasını yaptı.Twitter paylaşımlarının insanların ona inandığı veya ona göre hareket edeceği anlamına gelmediğini ifade eden Musk, Tesla'nın hisse fiyatının yükselmesine veya düşmesine neden olmadığını söyledi. Hissedarlar dolandırıldıklarını iddia ediyorTesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.Tesla yatırımcıları ise dolandırıldıklarını ve milyarlarca dolar zarara uğradıklarını ifade ederek Musk'a tazminat davası açmıştı.Davacı taraf avukatları, Musk'ın, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptığını ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.

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tesla, elon musk, twitter , tweet, paylaşım