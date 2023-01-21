https://sputniknews.com.tr/20230121/bursada-yeniden-mercek-bulutu-goruldu-1066009649.html

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T12:26+0300

2023-01-21T12:26+0300

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türkiye

bursa

merceksi bulut

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Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230119/bursada-mercek-bulutu-goruldu-1065909607.html

türkiye

bursa

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