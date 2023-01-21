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https://sputniknews.com.tr/20230121/bursada-yeniden-mercek-bulutu-goruldu-1066009649.html
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T12:26+0300
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bursa
merceksi bulut
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Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/bursada-mercek-bulutu-goruldu-1065909607.html
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bursa, merceksi bulut
bursa, merceksi bulut

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

12:26 21.01.2023
© AA / Cem ŞanBursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.
Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA / Cem Şan
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Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.
Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.
Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.
Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.
Bursa'da mercek bulutu görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
YAŞAM
Bursa'da mercek bulutu görüldü
19 Ocak, 09:59
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