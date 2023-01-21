https://sputniknews.com.tr/20230121/bursada-yeniden-mercek-bulutu-goruldu-1066009649.html
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T12:26+0300
2023-01-21T12:26+0300
2023-01-21T12:26+0300
türkiye
bursa
merceksi bulut
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Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/bursada-mercek-bulutu-goruldu-1065909607.html
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bursa, merceksi bulut
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü
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Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.
Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.
Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.
Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.