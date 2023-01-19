https://sputniknews.com.tr/20230119/bursada-mercek-bulutu-goruldu-1065909607.html
Bursa'da mercek bulutu görüldü
Bursa'da mercek bulutu görüldü
Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T09:59+0300
2023-01-19T09:59+0300
2023-01-19T09:59+0300
yaşam
bursa
bulut
gökyüzü
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Bursa'da mercek bulutu görüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.
https://sputniknews.com.tr/20220124/vanda-mercek-bulutu-olustu-1053059327.html
bursa
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bursa, bulut, gökyüzü
Bursa'da mercek bulutu görüldü
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Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
Bursa'da mercek bulutu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.