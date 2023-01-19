https://sputniknews.com.tr/20230119/bursada-mercek-bulutu-goruldu-1065909607.html

Bursa'da mercek bulutu görüldü

Bursa'da mercek bulutu görüldü

Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T09:59+0300

2023-01-19T09:59+0300

2023-01-19T09:59+0300

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bursa

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gökyüzü

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Bursa'da mercek bulutu görüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

https://sputniknews.com.tr/20220124/vanda-mercek-bulutu-olustu-1053059327.html

bursa

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bursa, bulut, gökyüzü